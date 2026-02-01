WATCH LIVE: ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്ക്ക് ധനമന്ത്രി - BUDGET 2026
Published : February 1, 2026 at 11:01 AM IST
രാജ്യത്ത് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഒരു ബജറ്റ് ഞായറാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ ഒൻപതാമത്തെ ബജറ്റാണിത്. ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ തുടർച്ചയായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ധനമന്ത്രിയെന്ന റെക്കോഡ് അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കി. നിർമല സീതാരാമൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബജറ്റ് രേഖയുടെ 'പാർട്ട് ബി' വിഭാഗത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയേക്കും. നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കപ്പുറം സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ, പരിഷ്കാരങ്ങൾ, വളർച്ചാ മുൻഗണനകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. മധ്യവർഗക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി ആദായനികുതി സ്ലാബുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ നികുതി ഘടനയിൽ ഇളവുകൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാർഷിക വായ്പകൾ, വിള ഇൻഷുറൻസ്, ആധുനിക കൃഷി രീതികൾ എന്നിവയ്ക്കായി കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തിയേക്കാം. റെയിൽവേ, റോഡ് വികസനം, ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകാനാണ് സാധ്യത. ഉൽപ്പാദന മേഖലയ്ക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഉത്തേജനം നൽകിക്കൊണ്ട് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം. നിയമസഭാ തzരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ കേരളത്തിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിക്കുക, 21,000 കോടിയുടെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, അതിവേഗ റെയിൽ പാതയ്ക്കായുള്ള അനുമതിയും വകയിരുത്തലും, റബ്ബർ വിലസ്ഥിരതാ ഫണ്ടിനായി കൂടുതൽ സഹായം എന്നിവയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങള്.
