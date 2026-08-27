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രണ്ട് ലോറികൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; അറക്കപ്പൊടി കയറ്റിവന്ന ലോറി ഡ്രൈവർ വെന്തുമരിച്ചു

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പാലക്കാട് - കോഴിക്കോട് ദേശിയപാത അപകടം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 1:20 PM IST

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പാലക്കാട്: പാലക്കാട് - കോഴിക്കോട് ദേശിയപാതയിൽ കല്ലടിക്കോടിന് സമീപം രണ്ട് ലോറികൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിച്ച് ഡ്രൈവർ വെന്തുമരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അറക്കപ്പൊടി കയറ്റിവന്ന ലോറിയിലെ ഡ്രൈവർ പാലക്കാട് ആറ്റാശ്ശേരി സ്വദേശി നസറുദ്ദീൻ ആണ് മരിച്ചത്. 

കോഴിഫാമുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ അറക്കപ്പൊടി കയറ്റിവന്ന ലോറിയും ഒരു കണ്ടെയ്‌നർ ലോറിയും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. അറക്കപ്പൊടിയായതിനാൽ തീ അതിവേഗം പടർന്നതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്. അപകടത്തിൽ കണ്ടെയ്‌നർ ലോറി ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തീ പടരുന്നത് കണ്ട് ഇദ്ദേഹം വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതിനാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് മുണ്ടൂർ മുതൽ കല്ലടിക്കോട് വരെ ദേശീയപാതയിൽ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫയർഫോഴ്‌സും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. 

അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ലോറികള്‍ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തീ ആളിപ്പടരുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പിന്നാലെ വന്ന വാഹനങ്ങള്‍ സമയോചിതമായി സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ നിർത്തിയതും അപകടത്തിൻ്റെ ആക്കം കുറച്ചു. 

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് - കോഴിക്കോട് ദേശിയപാതയിൽ കല്ലടിക്കോടിന് സമീപം രണ്ട് ലോറികൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിച്ച് ഡ്രൈവർ വെന്തുമരിച്ചു. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അറക്കപ്പൊടി കയറ്റിവന്ന ലോറിയിലെ ഡ്രൈവർ പാലക്കാട് ആറ്റാശ്ശേരി സ്വദേശി നസറുദ്ദീൻ ആണ് മരിച്ചത്. 

കോഴിഫാമുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ അറക്കപ്പൊടി കയറ്റിവന്ന ലോറിയും ഒരു കണ്ടെയ്‌നർ ലോറിയും തമ്മിലാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. അറക്കപ്പൊടിയായതിനാൽ തീ അതിവേഗം പടർന്നതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്. അപകടത്തിൽ കണ്ടെയ്‌നർ ലോറി ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തീ പടരുന്നത് കണ്ട് ഇദ്ദേഹം വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതിനാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് മുണ്ടൂർ മുതൽ കല്ലടിക്കോട് വരെ ദേശീയപാതയിൽ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫയർഫോഴ്‌സും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. 

അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ലോറികള്‍ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തീ ആളിപ്പടരുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പിന്നാലെ വന്ന വാഹനങ്ങള്‍ സമയോചിതമായി സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിൽ നിർത്തിയതും അപകടത്തിൻ്റെ ആക്കം കുറച്ചു. 

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TAGGED:

TWO LORRIES COLLIDE PALAKKAD
PALAKKAD KOZHIKODE NH ACCIDENT
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