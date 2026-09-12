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ട്രെയിനില്‍ യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; ടിടിഇ അറസ്റ്റില്‍, പിന്നാലെ സസ്‌പെന്‍ഷനും

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അറസ്റ്റിലായ ടിടിഇ. (ETV Bharat.)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2026 at 4:04 PM IST

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പാലക്കാട്: ട്രെയിനിലെ റിസർവേഷൻ കമ്പാർട്ട്മെന്‍റിൽ യാത്രക്കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ടിടിഇയെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. കൊല്ലം കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിയായ ഷിജുവാണ് (47) അറസ്റ്റിലായത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നിസാമുദ്ദീനിലേക്ക് പോയ നിസാമുദ്ദീൻ എക്‌സ്‌പ്രസിലാണ് സംഭവം. കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾ റിസർവേഷൻ കോച്ചിൽ കയറിയതായിരുന്നു. തൃശൂരിനും വള്ളത്തോൾ നഗറിനും ഇടയിൽ വച്ച് സീറ്റ് കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി ടിടിഇയെ സമീപിച്ച യുവതിയുടെ ഭർത്താവിന് ആദ്യം സീറ്റ് നൽകി. യുവതിക്ക് മറ്റൊരിടത്ത് ഒഴിവുണ്ടായിരുന്ന സിറ്റ് നൽകാനായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ഇയാള്‍ ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കുകയും പിന്നാലെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കുകയുമായിരുന്നു. ഉടനെ യുവതി ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പരാതി നൽകി. ട്രെയിന്‍ ഷൊർണൂർ എത്തിയതും പൊലീസ് ടിടിഇയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പൊലീസിന്‍റെ പരിശോധനയിൽ ഇയാൾ അമിതമായി മദ്യപിച്ചതായും കണ്ടെത്തി. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത പൊലീസ് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇയാളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തതായി റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു.

പാലക്കാട്: ട്രെയിനിലെ റിസർവേഷൻ കമ്പാർട്ട്മെന്‍റിൽ യാത്രക്കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ടിടിഇയെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. കൊല്ലം കടയ്ക്കൽ സ്വദേശിയായ ഷിജുവാണ് (47) അറസ്റ്റിലായത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നിസാമുദ്ദീനിലേക്ക് പോയ നിസാമുദ്ദീൻ എക്‌സ്‌പ്രസിലാണ് സംഭവം. കണ്ണൂർ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾ റിസർവേഷൻ കോച്ചിൽ കയറിയതായിരുന്നു. തൃശൂരിനും വള്ളത്തോൾ നഗറിനും ഇടയിൽ വച്ച് സീറ്റ് കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി ടിടിഇയെ സമീപിച്ച യുവതിയുടെ ഭർത്താവിന് ആദ്യം സീറ്റ് നൽകി. യുവതിക്ക് മറ്റൊരിടത്ത് ഒഴിവുണ്ടായിരുന്ന സിറ്റ് നൽകാനായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ഇയാള്‍ ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കുകയും പിന്നാലെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കുകയുമായിരുന്നു. ഉടനെ യുവതി ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പരാതി നൽകി. ട്രെയിന്‍ ഷൊർണൂർ എത്തിയതും പൊലീസ് ടിടിഇയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. പൊലീസിന്‍റെ പരിശോധനയിൽ ഇയാൾ അമിതമായി മദ്യപിച്ചതായും കണ്ടെത്തി. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത പൊലീസ് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇയാളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തതായി റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്‌തു.

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TAGGED:

NIZAMUDDIN EXPRESS RAPE CASE
TTE SUSPENDED
RAILWAY TTE SEXUAL HARASSMENT
TRAIN TTE ARRESTED
TTE ARRESTED

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