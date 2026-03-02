"അമേരിക്കന് സൈനികരുടെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യും"; കൂടുതല് നാശനഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് - ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി അമേരിക്ക
Published : March 2, 2026 at 12:56 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഇറാൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് യു എസ് സൈനികര് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില് മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്കന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ മരണത്തിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്നും ഇറാനില് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
"അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നവും ശക്തവുമായ രാഷ്ട്രമാണ്. മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ചെയ്യാന് കഴിയാത്തത് ഞങ്ങള്ക്ക് ചെയ്യാന് കഴിയുന്നു. ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള യോദ്ധാക്കൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് വലിയ ശക്തിയാകുന്നത്. അവർ മറ്റാരെക്കാളും നന്നായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ദീർഘദൂര മിസൈലുകളും ആണവായുധങ്ങളും കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടം ഓരോ അമേരിക്കക്കാരനും കടുത്ത ഭീഷണിയായിരിക്കും. തീവ്രവാദ സൈന്യങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ നമുക്ക് അനുവദിക്കാനാവില്ല. അവരുടെ ദുഷ്ട പ്രവര്ത്തികള്ക്ക് മുന്നില് വഴങ്ങാൻ ഞങ്ങള്ക്ക് കഴിയില്ല. ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറി ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത യുദ്ധമെന്നും" ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ആയിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാരുടെ രക്തം പുരണ്ട കൈകള്ക്ക് ഉടമയായ ഇറാൻ്റെ മുൻ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള ഖമേനി മരിച്ചു. നികൃഷ്ടനും നീചനുമായ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. മുഴുവൻ സൈനിക കമാൻഡും പലരും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കീഴടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് പ്രതിരോധശേഷി വേണം. ഞഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ശക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
