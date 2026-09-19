പവർകട്ടിൻ്റെ മറവിലെ അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ‘ട്രാൻസ്ഫോർമർ കാവൽ സമരം’
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Published : September 19, 2026 at 8:59 PM IST
ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയിലെ തണ്ണീർമുക്കം മണ്ഡലം 19-ാം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘ട്രാൻസ്ഫോർമർ കാവൽ സമരം’ സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിലെ നിലവിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താൽക്കാലിക വൈദ്യുതി തടസത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയും പ്രതിഷേധവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി ആരോപിച്ചാണ് പ്രവർത്തകരുടെ സമരം.
വൈദ്യുതി തടസത്തിൻ്റെ മറവിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിൽനിന്ന് ഫ്യൂസ് ഊരുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈദ്യുതി തടസപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആരോപണം ഉയർത്തി. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സർക്കാരിനെതിരെ ജനവികാരം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. എം. ജെ. ജോസഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ കാവൽ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ജി. ജയകൃഷ്ണൻ, ജോസി പുന്നയ്ക്കൽ എന്നിവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. സജി മുത്തശിവീട്, ജോയി വലിയവീട്ടിൽ, അജി, ജോസഫ് ചമ്പക്കുളം, ജോമിച്ചൻ പുന്നയ്ക്കൽ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയിലെ തണ്ണീർമുക്കം മണ്ഡലം 19-ാം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘ട്രാൻസ്ഫോർമർ കാവൽ സമരം’ സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിലെ നിലവിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താൽക്കാലിക വൈദ്യുതി തടസത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയും പ്രതിഷേധവും സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി ആരോപിച്ചാണ് പ്രവർത്തകരുടെ സമരം.
വൈദ്യുതി തടസത്തിൻ്റെ മറവിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകളിൽനിന്ന് ഫ്യൂസ് ഊരുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈദ്യുതി തടസപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആരോപണം ഉയർത്തി. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സർക്കാരിനെതിരെ ജനവികാരം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. എം. ജെ. ജോസഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ കാവൽ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ജി. ജയകൃഷ്ണൻ, ജോസി പുന്നയ്ക്കൽ എന്നിവർ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. സജി മുത്തശിവീട്, ജോയി വലിയവീട്ടിൽ, അജി, ജോസഫ് ചമ്പക്കുളം, ജോമിച്ചൻ പുന്നയ്ക്കൽ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.