നടുറോഡിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞ്; ഡ്രൈവറിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിൽ ഒഴിവായത് വലിയ അപകടം - TODDLER IN THE MIDDLE OF THE ROAD
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Published : June 10, 2026 at 8:39 PM IST
മലപ്പുറം: കൊണ്ടോട്ടി വലിയപറമ്പ് ചെറുമുറ്റത്ത് നടുറോഡിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞ്. സഫ മർവ്വ ബസിലെ സിസിടിവിയിലാണ് നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്. മുട്ടിലിഴയുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടി ഇഴഞ്ഞു റോഡിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ രാമചന്ദ്രൻ സമയോജിതമായി ബസ് നിർത്തി കണ്ടക്ടർ നവാസ് കുട്ടിയെ എടുത്ത് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
മുട്ടിലിഴയുന്ന പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ നടുറോഡിൽ കണ്ടതോടെ സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവർ വാഹനം ചവിട്ടി നിർത്തി കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രദേശവാസിയായ റമീസിൻ്റെ മകനാണ് മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് റോഡിലെത്തിയത്. വാഹനം വലിയ വളവിലേക്ക് തിരിയുന്നതിനിടെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ രാമചന്ദ്രൻ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് വാഹനം തത്ക്ഷണം നിർത്തിയത്.
മറ്റു വാഹനങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് കണ്ടക്ടർ വേഗത്തിൽ ഓടിയിറങ്ങി കുഞ്ഞിനെ റോഡിൽ നിന്ന് വാരിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. റോഡിൽനിന്നും 50 മീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണ് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം. വീട്ടുകാർ കുഞ്ഞ് വന്നത് കണ്ടിരുന്നില്ല. കണ്ടക്ടറുടെയും ഡ്രൈവറിൻ്റെയും സമയോചിതമായ പ്രവർത്തനം വലിയ ഒരു അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചു. കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടക്ടറും ബസും സർവീസ് പാനഃരരംഭിച്ചത്.
മലപ്പുറം: കൊണ്ടോട്ടി വലിയപറമ്പ് ചെറുമുറ്റത്ത് നടുറോഡിൽ പിഞ്ചുകുഞ്ഞ്. സഫ മർവ്വ ബസിലെ സിസിടിവിയിലാണ് നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്. മുട്ടിലിഴയുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടി ഇഴഞ്ഞു റോഡിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ രാമചന്ദ്രൻ സമയോജിതമായി ബസ് നിർത്തി കണ്ടക്ടർ നവാസ് കുട്ടിയെ എടുത്ത് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
മുട്ടിലിഴയുന്ന പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ നടുറോഡിൽ കണ്ടതോടെ സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവർ വാഹനം ചവിട്ടി നിർത്തി കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രദേശവാസിയായ റമീസിൻ്റെ മകനാണ് മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് റോഡിലെത്തിയത്. വാഹനം വലിയ വളവിലേക്ക് തിരിയുന്നതിനിടെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ രാമചന്ദ്രൻ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് വാഹനം തത്ക്ഷണം നിർത്തിയത്.
മറ്റു വാഹനങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുൻപ് കണ്ടക്ടർ വേഗത്തിൽ ഓടിയിറങ്ങി കുഞ്ഞിനെ റോഡിൽ നിന്ന് വാരിയെടുക്കുകയായിരുന്നു. റോഡിൽനിന്നും 50 മീറ്റർ ദൂരം മാത്രമാണ് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം. വീട്ടുകാർ കുഞ്ഞ് വന്നത് കണ്ടിരുന്നില്ല. കണ്ടക്ടറുടെയും ഡ്രൈവറിൻ്റെയും സമയോചിതമായ പ്രവർത്തനം വലിയ ഒരു അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചു. കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടക്ടറും ബസും സർവീസ് പാനഃരരംഭിച്ചത്.