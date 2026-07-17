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കാട്ടാന ശല്യം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി! മുള്ളുർക്കരയിൽ വീടിൻ്റെ മതിൽ തകർത്തു, സിസിടി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് - WILD ELEPHANT CCTV VISUALS

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ആന വീട്ടുവളപ്പിൽ കയറിയതിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 17, 2026 at 5:10 PM IST

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തൃശൂർ: മുള്ളുർക്കരയിൽ വീടുകളുടെ മതിലുകൾ തകർത്ത് കാട്ടാന. വാഴക്കോട് പ്ലാഴി റോട്ടിൽ ആറ്റൂരിലാണ് ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി നാശം വിതച്ചത്. പുലർച്ചയോടെ പ്രദേശത്ത് ഇറങ്ങിയ കാട്ടാന പുതുവീട്ടിൽ ഹുസൈൻ്റെ വീട്ടുവളപ്പിലെ മതിലുകളും വലിയ വീട്ടിൽ ദേവകിയുടെ വീടിൻ്റെ മതിലും തകർത്തു. പ്രദേശത്തെ മറ്റു പറമ്പുകളിലെ വാഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃഷിയും നശിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യ ജീവന് ഭീഷണിയായാണ് പ്രദേശത്ത് കഴിയുന്നത് എന്നും, ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകളെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ സർക്കാർ സന്നദ്ധമാവണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. 

സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ വീട്ടുവളപ്പിൽ എത്തിയ ആന ഏറെനേരം അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കുകയും വാഴയും മറ്റും കഴിക്കുന്നതും കാണാം. വീട്ടുകാർ വലിയ ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കിയാണ് ആനയെ വിരട്ടി ഓടിക്കുന്നത്. പോകുന്ന വഴിയും ഏറെ നാശം വരുത്താറുണ്ട്. നിലവിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതലായും രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് ആനകൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തി നാശം സൃഷ്‌ടിക്കാറ്. പ്രദേശത്തെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളും പഴങ്ങളും എല്ലാം ആനകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. കൂട്ടമായും അല്ലാതെയും ആനകൾ പ്രദേശത്ത് സജീവമാണ്. അതിവേഗം സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. 

തൃശൂർ: മുള്ളുർക്കരയിൽ വീടുകളുടെ മതിലുകൾ തകർത്ത് കാട്ടാന. വാഴക്കോട് പ്ലാഴി റോട്ടിൽ ആറ്റൂരിലാണ് ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി നാശം വിതച്ചത്. പുലർച്ചയോടെ പ്രദേശത്ത് ഇറങ്ങിയ കാട്ടാന പുതുവീട്ടിൽ ഹുസൈൻ്റെ വീട്ടുവളപ്പിലെ മതിലുകളും വലിയ വീട്ടിൽ ദേവകിയുടെ വീടിൻ്റെ മതിലും തകർത്തു. പ്രദേശത്തെ മറ്റു പറമ്പുകളിലെ വാഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃഷിയും നശിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യ ജീവന് ഭീഷണിയായാണ് പ്രദേശത്ത് കഴിയുന്നത് എന്നും, ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകളെ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ സർക്കാർ സന്നദ്ധമാവണമെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. 

സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ വീട്ടുവളപ്പിൽ എത്തിയ ആന ഏറെനേരം അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കുകയും വാഴയും മറ്റും കഴിക്കുന്നതും കാണാം. വീട്ടുകാർ വലിയ ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കിയാണ് ആനയെ വിരട്ടി ഓടിക്കുന്നത്. പോകുന്ന വഴിയും ഏറെ നാശം വരുത്താറുണ്ട്. നിലവിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതലായും രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് ആനകൾ ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തി നാശം സൃഷ്‌ടിക്കാറ്. പ്രദേശത്തെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളും പഴങ്ങളും എല്ലാം ആനകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. കൂട്ടമായും അല്ലാതെയും ആനകൾ പ്രദേശത്ത് സജീവമാണ്. അതിവേഗം സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. 

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TAGGED:

WILD ELEPHANT ISSUES KERALA
THRISSUR ELEPHANT ISSUE
കാട്ടാന ശല്യം തൃശൂർ
WILD ELEPHANT CCTV VISUALS
WILD ELEPHANT MENACE THRISSUR

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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