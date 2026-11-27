മദ്യലഹരിയിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടച്ചും തുറന്നും അഴിഞ്ഞാട്ടം; ചോദ്യം ചെയ്തവര്ക്ക് നേരെ വടിവാൾ വീശി ഗേറ്റ് കീപ്പര്
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Published : November 27, 2026 at 2:59 PM IST
തൃശൂർ: ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ മദ്യലഹരിയിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് പലതവണ ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തുകയും, ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാർക്ക് നേരെ മാരകായുധം വീശി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ട് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കീപ്പർമാർ പൊലീസ് പിടിയിലായി. വടൂക്കര റെയിൽവേ ഗേറ്റിലെ താത്കാലിക ജീവനക്കാരനായ ബിനു, നെടുപുഴ ഗേറ്റിലെ ജീവനക്കാരനായ രാജേഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്തരയ്ക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയിലായിരുന്നു യാത്രക്കാരെയും നാട്ടുകാരെയും ഒരുപോലെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.
വടൂക്കര റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപമുള്ള ഷെഡിലിരുന്ന് ഇരുവരും മദ്യപിച്ചതായാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ജീവനക്കാർ ട്രെയിനുകൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്തും മറ്റും ഗേറ്റ് പലതവണ ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ഗേറ്റ് പകുതി അടഞ്ഞ നിലയിൽ കിടക്കുന്നതും ജീവനക്കാർ അസ്വാഭാവികമായി പെരുമാറുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട യാത്രക്കാരും പ്രദേശവാസികളും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്.
റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ ഇരുന്ന് മദ്യപിച്ചതിനെയും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെയും നാട്ടുകാർ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം. ഇതോടെ പ്രകോപനവുമായി എത്തിയ വടൂക്കര റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ബിനുവും നെടുപുഴ ഗേറ്റ് കീപ്പർ രാജേഷും യാത്രക്കാർക്ക് നേരെ മാരകായുധങ്ങൾ വീശുകയായിരുന്നു. രണ്ടര മണിക്കൂർ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച ഗേറ്റ് കീപ്പർമാരെ പിന്നീട് റെയിൽവേ പൊലീസ് എത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കിയത്. ഇരുവരും റെയിൽവേയുടെ താത്കാലിക ജീവനക്കാരാണ് എന്നാണ് വിവരം. പലപ്പോഴും റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ സമാന നിലയിലുള്ള മദ്യപാനം നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.
തൃശൂർ: ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ മദ്യലഹരിയിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് പലതവണ ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്ത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തുകയും, ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത നാട്ടുകാർക്ക് നേരെ മാരകായുധം വീശി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ട് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കീപ്പർമാർ പൊലീസ് പിടിയിലായി. വടൂക്കര റെയിൽവേ ഗേറ്റിലെ താത്കാലിക ജീവനക്കാരനായ ബിനു, നെടുപുഴ ഗേറ്റിലെ ജീവനക്കാരനായ രാജേഷ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പത്തരയ്ക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയിലായിരുന്നു യാത്രക്കാരെയും നാട്ടുകാരെയും ഒരുപോലെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്.
വടൂക്കര റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപമുള്ള ഷെഡിലിരുന്ന് ഇരുവരും മദ്യപിച്ചതായാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന ജീവനക്കാർ ട്രെയിനുകൾ ഇല്ലാത്ത സമയത്തും മറ്റും ഗേറ്റ് പലതവണ ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ഗേറ്റ് പകുതി അടഞ്ഞ നിലയിൽ കിടക്കുന്നതും ജീവനക്കാർ അസ്വാഭാവികമായി പെരുമാറുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട യാത്രക്കാരും പ്രദേശവാസികളും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത്.
റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ ഇരുന്ന് മദ്യപിച്ചതിനെയും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെയും നാട്ടുകാർ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കം. ഇതോടെ പ്രകോപനവുമായി എത്തിയ വടൂക്കര റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ബിനുവും നെടുപുഴ ഗേറ്റ് കീപ്പർ രാജേഷും യാത്രക്കാർക്ക് നേരെ മാരകായുധങ്ങൾ വീശുകയായിരുന്നു. രണ്ടര മണിക്കൂർ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച ഗേറ്റ് കീപ്പർമാരെ പിന്നീട് റെയിൽവേ പൊലീസ് എത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കിയത്. ഇരുവരും റെയിൽവേയുടെ താത്കാലിക ജീവനക്കാരാണ് എന്നാണ് വിവരം. പലപ്പോഴും റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ സമാന നിലയിലുള്ള മദ്യപാനം നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.