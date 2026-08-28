തൃശൂരിന് തിലകക്കുറിയായി പാറമേക്കാവിൻ്റെ അത്യാധുനിക കൺവെൻഷൻ സെൻ്റർ; ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി
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Published : August 28, 2026 at 6:55 PM IST
തൃശൂർ: പൂരനഗരിക്ക് പ്രൗഢിയേകി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം നിർമ്മിച്ച അത്യാധുനിക കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നിർവ്വഹിച്ചു. 50 കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈ സമുച്ചയത്തിൽ അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1,200 ഇരിപ്പിടങ്ങളുള്ള 'പുഷ്പാഞ്ജലി'യാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഓഡിറ്റോറിയം. 85 അടി നീളമുള്ള വിപുലമായ വേദിയും ഒരേസമയം 300 പേർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഓഡിറ്റോറിയവും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
600 പേർക്കിരിക്കാവുന്ന 'രോഹിണി' മണ്ഡപത്തിൽ 250 സീറ്റുകളുള്ള ഭക്ഷണശാലയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു എസ്കലേറ്ററുകൾ, രണ്ടു ലിഫ്റ്റുകൾ, പൈപ്പ് വഴിയുള്ള വാതക ഇന്ധന സൗകര്യമുള്ള അടുക്കളകൾ, 100 കിലോവാട്ട് സൗരോർജ്ജ പാനൽ എന്നിവയും സമുച്ചയത്തിലുണ്ട്. 420 കാറുകൾക്കും 600 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും പാർക്ക് ചെയ്യാം. "മുമ്പ് ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദാമോദർ ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മിച്ച അഗ്രശാല തൃശൂരിലെ പൗരസമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അപര്യാപ്തമായിരുന്നു.
വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആ അപര്യാപ്ത പരിഹരിച്ച്, പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ മാറ്റി പൂർണ്ണമായും ആധുനികമായ ഈ സൗധം പൂരനഗരിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്."അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മേയർ ഡോ. നിജി ജസ്റ്റിൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പുലിയന്നൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം വിപുലമായ സ്നേഹവിരുന്നും സംഘടിപ്പിച്ചു.
തൃശൂർ: പൂരനഗരിക്ക് പ്രൗഢിയേകി പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം നിർമ്മിച്ച അത്യാധുനിക കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നിർവ്വഹിച്ചു. 50 കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈ സമുച്ചയത്തിൽ അത്യാധുനിക രീതിയിലുള്ള ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1,200 ഇരിപ്പിടങ്ങളുള്ള 'പുഷ്പാഞ്ജലി'യാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഓഡിറ്റോറിയം. 85 അടി നീളമുള്ള വിപുലമായ വേദിയും ഒരേസമയം 300 പേർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഓഡിറ്റോറിയവും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
600 പേർക്കിരിക്കാവുന്ന 'രോഹിണി' മണ്ഡപത്തിൽ 250 സീറ്റുകളുള്ള ഭക്ഷണശാലയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു എസ്കലേറ്ററുകൾ, രണ്ടു ലിഫ്റ്റുകൾ, പൈപ്പ് വഴിയുള്ള വാതക ഇന്ധന സൗകര്യമുള്ള അടുക്കളകൾ, 100 കിലോവാട്ട് സൗരോർജ്ജ പാനൽ എന്നിവയും സമുച്ചയത്തിലുണ്ട്. 420 കാറുകൾക്കും 600 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും പാർക്ക് ചെയ്യാം. "മുമ്പ് ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദാമോദർ ഗ്രൂപ്പ് നിർമ്മിച്ച അഗ്രശാല തൃശൂരിലെ പൗരസമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അപര്യാപ്തമായിരുന്നു.
വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആ അപര്യാപ്ത പരിഹരിച്ച്, പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ മാറ്റി പൂർണ്ണമായും ആധുനികമായ ഈ സൗധം പൂരനഗരിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്."അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മേയർ ഡോ. നിജി ജസ്റ്റിൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പുലിയന്നൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അനുഗ്രഹപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം വിപുലമായ സ്നേഹവിരുന്നും സംഘടിപ്പിച്ചു.