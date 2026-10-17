നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാഞ്ഞെത്തി ലോറി; മരത്തിലും വാഹനത്തിലും മതിലിലും ഇടിച്ചു, പിന്നാലെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി
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Published : October 17, 2026 at 3:41 PM IST
തൃശൂർ: തൃശൂർ-കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഗുഡ്സ് ലോറി വീടിൻ്റെ ചുമരിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി. കേച്ചേരി എരനെല്ലൂർ കെഎഫ്സിക്ക് സമീപം അർധരാത്രിയോടെ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ വീടിന് വൻ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു. ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 17) പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. തൃശൂർ ഭാഗത്തുനിന്നും കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് അമിതവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞെത്തിയ ഗുഡ്സ് ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കെഎഫ്സിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാൻ ശ്രമിച്ച കാറിൽ തട്ടിയാണ് വിപത്തിന് തുടക്കമായത്. കാറിലിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ ലോറി കടയുടെ വലിയ മതിലിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സമീപത്തെ കൂറ്റൻ മാവിൽ ഇടിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടിൻ്റെ ചുമരിലേക്ക് അത്യുഗ്രശക്തിയോടെ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വീടിൻ്റെ സിറ്റൗട്ട് പൂർണമായും നിലംപൊത്തുകയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സോഫ അടക്കമുള്ള വീട്ടുസാധനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചുവരുകളിലാകെ ആഴത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടുകാരും വഴിയാത്രക്കാരും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
തൃശൂർ: തൃശൂർ-കുറ്റിപ്പുറം സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഗുഡ്സ് ലോറി വീടിൻ്റെ ചുമരിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി. കേച്ചേരി എരനെല്ലൂർ കെഎഫ്സിക്ക് സമീപം അർധരാത്രിയോടെ ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ വീടിന് വൻ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു. ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 17) പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. തൃശൂർ ഭാഗത്തുനിന്നും കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് അമിതവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞെത്തിയ ഗുഡ്സ് ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കെഎഫ്സിയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാൻ ശ്രമിച്ച കാറിൽ തട്ടിയാണ് വിപത്തിന് തുടക്കമായത്. കാറിലിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ ലോറി കടയുടെ വലിയ മതിലിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സമീപത്തെ കൂറ്റൻ മാവിൽ ഇടിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടിൻ്റെ ചുമരിലേക്ക് അത്യുഗ്രശക്തിയോടെ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വീടിൻ്റെ സിറ്റൗട്ട് പൂർണമായും നിലംപൊത്തുകയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സോഫ അടക്കമുള്ള വീട്ടുസാധനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചുവരുകളിലാകെ ആഴത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടുകാരും വഴിയാത്രക്കാരും തലനാരിഴയ്ക്കാണ് അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.