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തൃശൂരിൽ നിർത്തിയിട്ട സ്വകാര്യ ബസിന് പിന്നിൽ കെഎസ്ആർടിസി ഇടിച്ചുകയറി; ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

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അപകടത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2026 at 11:21 AM IST

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തൃശൂർ: ഗുരുവായൂർ - കുന്നംകുളം റോഡിൽ ബസ് അപകടം. റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഇരു ബസുകളിൽ സ്വകാര്യബസ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തുമ്പോൾ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്വകാര്യ ബസിന് പിന്നിൽ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. യാത്രക്കാർ നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി.

അപകടത്തിൽ രണ്ട് ബസുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. രാവിലെ ജോലിക്കും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കും പോകുന്നവരായി യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ബസുകളിൽ. യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഭാഗികമായി തടസപ്പെട്ട ഗതാഗതം പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് വാഹനങ്ങൾ മാറ്റി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. തൃശൂരിൽ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ഇത്തരം വാഹനാപകടങ്ങൾ ആശങ്കകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

തൃശൂർ ജില്ലാകലക്‌ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം പൊലീസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും സംയുക്തമായി വാഹന പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. മതിയായ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാനും അമിതവേഗത, അനധികൃത പാർക്കിങ് എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും തൃശൂരിൽ വാഹനാപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തൃശൂർ: ഗുരുവായൂർ - കുന്നംകുളം റോഡിൽ ബസ് അപകടം. റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഇരു ബസുകളിൽ സ്വകാര്യബസ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തുമ്പോൾ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്വകാര്യ ബസിന് പിന്നിൽ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. യാത്രക്കാർ നിസാര പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി.

അപകടത്തിൽ രണ്ട് ബസുകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. രാവിലെ ജോലിക്കും മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കും പോകുന്നവരായി യാത്രക്കാരുടെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ബസുകളിൽ. യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതരാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഭാഗികമായി തടസപ്പെട്ട ഗതാഗതം പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് വാഹനങ്ങൾ മാറ്റി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. തൃശൂരിൽ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ഇത്തരം വാഹനാപകടങ്ങൾ ആശങ്കകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

തൃശൂർ ജില്ലാകലക്‌ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം പൊലീസും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും സംയുക്തമായി വാഹന പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. മതിയായ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാനും അമിതവേഗത, അനധികൃത പാർക്കിങ് എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും തൃശൂരിൽ വാഹനാപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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TAGGED:

KUNNAMKULAM ROAD ACCIDENT
KSRTC CRASHED PRIVATE BUS TRISSUR
KERALA ROAD ACCIDENT
TRISSUR ROAD ACCIDENT
KSRTC BUS CRASHED PRIVATE BUS

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