കോട്ടയത്ത് മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
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Published : October 1, 2026 at 12:36 PM IST
കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂർ-വൈക്കം റോഡിൽ ആറാം മൈലിൽ മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം.
കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർക്കും യാത്രക്കാർക്കും പരിക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ 10. 45ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം.
ഒരേ ദിശയിൽ പോവുകയായിരുന്ന കാർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് തൊട്ടുപിന്നിൽ ഗ്യാസ് കാലിക്കുറ്റികളുമായി എത്തിയ ലോറി കാറിന് പിന്നിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം പിന്നാലെയെത്തിയ കെഎസ്ആർടിസി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസ് ലോറിയുടെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് യാത്രക്കാർക്കും, ഡ്രൈവർക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ബസ് ഡ്രൈവറുടെ കാലിനാണ് പരിക്ക്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ മുട്ടുചിറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസിൻ്റെ മുൻഭാഗവും കാറിൻ്റെ പിൻഭാഗവും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഏറ്റുമാനൂർ-വൈക്കം റോഡിൽ ഗതാഗത തടസം നേരിട്ടു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ കടുത്തുരുത്തി പൊലീസ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. റോഡിന് നടുവിൽ തകരാറിലായി കിടന്ന ബസ് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിയ ശേഷമാണ് ഗതാഗതം പൂർണമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.
കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂർ-വൈക്കം റോഡിൽ ആറാം മൈലിൽ മൂന്ന് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം.
കെഎസ്ആർടിസി ഡ്രൈവർക്കും യാത്രക്കാർക്കും പരിക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ 10. 45ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം.
ഒരേ ദിശയിൽ പോവുകയായിരുന്ന കാർ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് തൊട്ടുപിന്നിൽ ഗ്യാസ് കാലിക്കുറ്റികളുമായി എത്തിയ ലോറി കാറിന് പിന്നിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം പിന്നാലെയെത്തിയ കെഎസ്ആർടിസി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ബസ് ലോറിയുടെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴ് യാത്രക്കാർക്കും, ഡ്രൈവർക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ബസ് ഡ്രൈവറുടെ കാലിനാണ് പരിക്ക്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ മുട്ടുചിറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസിൻ്റെ മുൻഭാഗവും കാറിൻ്റെ പിൻഭാഗവും തകർന്നിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഏറ്റുമാനൂർ-വൈക്കം റോഡിൽ ഗതാഗത തടസം നേരിട്ടു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ കടുത്തുരുത്തി പൊലീസ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. റോഡിന് നടുവിൽ തകരാറിലായി കിടന്ന ബസ് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിയ ശേഷമാണ് ഗതാഗതം പൂർണമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്.