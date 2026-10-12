റബ്ബറിന് വില കൂടിയതോടെ കള്ളന്മാർ സജീവം; ഷൊർണൂരിൽ കവര്ന്നത് 200 ലിറ്റർ റബ്ബർ പാൽ
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Published : October 12, 2026 at 8:28 PM IST
പാലക്കാട്: മോഷണങ്ങൾ പലവിധം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു മോഷണം ഇതാദ്യമാണ്. ഷൊർണൂർ കൈലിയാട് മുണ്ടംകോട്ടുകുറിശിയിൽ റബ്ബർ പാൽ മോഷണം പോയതായി പരാതി. 200 ലിറ്ററൽ അധികം പാലാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം മോഷണം പോയത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷൊർണൂർ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
മുണ്ടം കോട്ടുകുറുശിയിലെ എസ്റ്റേറ്റ് ഷെഡിനോട് ചേർന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 200 ലിറ്റർ റബ്ബർ പാലാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ മോഷണം പോയത്. രണ്ടു വലിയ ബാരലുകളിലായി വിൽക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പാൽ മോഷ്ടിച്ച് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയതായാണ് പരാതി.
വേമ്പലത്ത് പാടം കോട്ടക്കുളത്തിൽ വീട്ടിൽ മണികണ്ഠൻ പാട്ടത്തിന് എടുത്ത എസ്റ്റേറ്റിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. 36,000 രൂപയോളം നഷ്ടം വന്നതായി മണികണ്ഠൻ പറയുന്നു.
'ഞാൻ പാട്ടത്തിന് എടുത്ത തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡ്രം പാൽ കളവ് പോയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ കളവ് പോയിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് ഡ്രം പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 36,000 രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഡ്രം നിറച്ച് വക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ഏകദേശം നിറയാൻ വച്ചിരുന്ന വേറെ ഡ്രമ്മും കാലിയായി. നമ്മുടെ വേറൊരു തോട്ടത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്' മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞു.
തൊട്ടടുത്ത എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഒരുമാസം മുമ്പ് 35 കിലോയോളം റബ്ബർ ഒട്ടുപാലും മോഷണം പോയിരുന്നു. സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ പല എസ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ റബ്ബറും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും മോഷണം പോയതായി പരാതിയുണ്ട്. റബ്ബറിന് വിലകൂടിയ സമയം നോക്കിയാണ് മോഷണം നടക്കുന്നത് എന്നും റബ്ബർ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. ആരാണ് ഈ റബ്ബർ പാൽ മോഷ്ടാക്കൾ എന്ന് ഷൊർണൂർ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
പാലക്കാട്: മോഷണങ്ങൾ പലവിധം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു മോഷണം ഇതാദ്യമാണ്. ഷൊർണൂർ കൈലിയാട് മുണ്ടംകോട്ടുകുറിശിയിൽ റബ്ബർ പാൽ മോഷണം പോയതായി പരാതി. 200 ലിറ്ററൽ അധികം പാലാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം മോഷണം പോയത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷൊർണൂർ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
മുണ്ടം കോട്ടുകുറുശിയിലെ എസ്റ്റേറ്റ് ഷെഡിനോട് ചേർന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 200 ലിറ്റർ റബ്ബർ പാലാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ മോഷണം പോയത്. രണ്ടു വലിയ ബാരലുകളിലായി വിൽക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പാൽ മോഷ്ടിച്ച് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയതായാണ് പരാതി.
വേമ്പലത്ത് പാടം കോട്ടക്കുളത്തിൽ വീട്ടിൽ മണികണ്ഠൻ പാട്ടത്തിന് എടുത്ത എസ്റ്റേറ്റിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. 36,000 രൂപയോളം നഷ്ടം വന്നതായി മണികണ്ഠൻ പറയുന്നു.
'ഞാൻ പാട്ടത്തിന് എടുത്ത തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡ്രം പാൽ കളവ് പോയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത തോട്ടത്തിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ കളവ് പോയിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് ഡ്രം പാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 36,000 രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഡ്രം നിറച്ച് വക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ഏകദേശം നിറയാൻ വച്ചിരുന്ന വേറെ ഡ്രമ്മും കാലിയായി. നമ്മുടെ വേറൊരു തോട്ടത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്' മണികണ്ഠൻ പറഞ്ഞു.
തൊട്ടടുത്ത എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഒരുമാസം മുമ്പ് 35 കിലോയോളം റബ്ബർ ഒട്ടുപാലും മോഷണം പോയിരുന്നു. സമീപപ്രദേശങ്ങളിലെ പല എസ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ റബ്ബറും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും മോഷണം പോയതായി പരാതിയുണ്ട്. റബ്ബറിന് വിലകൂടിയ സമയം നോക്കിയാണ് മോഷണം നടക്കുന്നത് എന്നും റബ്ബർ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. ആരാണ് ഈ റബ്ബർ പാൽ മോഷ്ടാക്കൾ എന്ന് ഷൊർണൂർ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.