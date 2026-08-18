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രാത്രിയില്‍ സംഘമായെത്തി; അലമാരയില്‍ സൂക്ഷിച്ച സ്വര്‍ണവും ക്യാമറയും കവര്‍ന്നു, ദൃശ്യങ്ങള്‍ സിസിടിവിയില്‍ - CCTV FOOTAGE OF THEFT

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മോഷണത്തിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 4:01 PM IST

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കോഴിക്കോട്: തിരുവമ്പാടി പുന്നക്കലിൽ ആളില്ലാത്ത വീടിൻ്റെ വാതില്‍ പൂട്ട് തകർത്ത് മോഷണം. ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍. നാല്‌ പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. രണ്ടര പവൻ സ്വർണവും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ക്യാമറയുമാണ് മോഷണം പോയത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്‌ചയാണ് മോഷണ വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. വഴിക്കടവിൽ താഴത്ത് നോയലിന്‍റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. വീടിൻ്റെ അകത്തെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ച സ്വര്‍ണവും ക്യാമറയുമാണ് മോഷണം പോയത്. പരിസരത്തുള്ള ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്താണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ തിരുവമ്പാടി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പൊലീസും വിരലടയാള വിദഗ്‌ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. വീട്ടിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തി. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഒരാള്‍ പിടിയിലായത്. പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. അഞ്ച് പേരാണ് മോഷണ സംഘത്തിലുള്ളത്. വീട്ടിലെത്തിയ സംഘം വീടിൻ്റെ പിന്‍വശത്തെ വാതിലിന്‍റെ പൂട്ട് തകർത്ത ശേഷമാണ് അകത്ത് കയറിയത്. വീടിൻ്റെ പിന്‍വശത്ത് സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ സംഘത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഘത്തില്‍ ചിലർ മുഖംമൂടി ധരിച്ചിരുന്നു. നോയലും കുടുംബവും അമേരിക്കയിലാണ് താമസം. ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി അറിയുന്നവരാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്ന സൂചനയുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 

കോഴിക്കോട്: തിരുവമ്പാടി പുന്നക്കലിൽ ആളില്ലാത്ത വീടിൻ്റെ വാതില്‍ പൂട്ട് തകർത്ത് മോഷണം. ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍. നാല്‌ പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. രണ്ടര പവൻ സ്വർണവും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ക്യാമറയുമാണ് മോഷണം പോയത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്‌ചയാണ് മോഷണ വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. വഴിക്കടവിൽ താഴത്ത് നോയലിന്‍റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. വീടിൻ്റെ അകത്തെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ച സ്വര്‍ണവും ക്യാമറയുമാണ് മോഷണം പോയത്. പരിസരത്തുള്ള ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്താണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ തിരുവമ്പാടി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. പൊലീസും വിരലടയാള വിദഗ്‌ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. വീട്ടിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തി. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഒരാള്‍ പിടിയിലായത്. പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. അഞ്ച് പേരാണ് മോഷണ സംഘത്തിലുള്ളത്. വീട്ടിലെത്തിയ സംഘം വീടിൻ്റെ പിന്‍വശത്തെ വാതിലിന്‍റെ പൂട്ട് തകർത്ത ശേഷമാണ് അകത്ത് കയറിയത്. വീടിൻ്റെ പിന്‍വശത്ത് സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യത്തിൽ സംഘത്തിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഘത്തില്‍ ചിലർ മുഖംമൂടി ധരിച്ചിരുന്നു. നോയലും കുടുംബവും അമേരിക്കയിലാണ് താമസം. ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി അറിയുന്നവരാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്ന സൂചനയുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 

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THEFT CASE ARREST IN KOZHIKODE
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