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പൂട്ടിയിട്ട വാതില്‍ കുത്തിത്തുറന്നു; അകത്ത് കയറിയപ്പോ ക്യാമറ, പതിയെ പുറത്തിറങ്ങി സ്ഥലം വിട്ട് മോഷ്‌ടാവ് - THEFT CASE

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സിസിടിവി ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 9, 2026 at 12:10 PM IST

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പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മോഷണ ശ്രമം.വീടിനുള്ളില്‍ സിസിടിവി ക്യാമറ കണ്ടതോടെ വാതിലടച്ച് സ്ഥലം വിട്ട് മോഷ്‌ടാവ്. ഇന്നലെ (ജൂലൈ 08) രാത്രി ലക്കിടി കിള്ളിക്കുറുശ്ശി മംഗലത്താണ് സംഭവം. പൂട്ടിയിട്ട രണ്ട് വീടുകളിലാണ് ഇന്നലെ മോഷ്‌ടാവെത്തിയത്. പങ്കുരായിരത്ത് മോഹനൻ, ദേവാമൃതത്തിൽ രാംകുമാർ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലെ വാതില്‍ തകര്‍ത്താണ് മോഷ്‌ടാവ് അകത്ത് കയറിയത്. മോഹനന്‍റെ വീടിനുള്ളിലെ അലമാറകളും മറ്റ് സാധന സാമഗ്രികളും വാരിവലിച്ചിട്ടെങ്കിലും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്നും നഷ്‌ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിദേശത്തുള്ള വീട്ടുകാർ അവധിക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരികെ മടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മോഷണ ശ്രമമുണ്ടായത്. എന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്തുള്ള രാംകുമാറിന്‍റെ വീട്ടിലുമെത്തി മോഷ്‌ടാവ്. ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിന് പിന്നാലെ വീടിന് അകത്ത് കയറിയപ്പോഴാണ് അവിടെ സിസിടിവി ക്യാമറ കണ്ണില്‍പ്പെട്ടത്. ക്യാമറയില്‍ തന്‍റെ ദൃശ്യം പതിയുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കിയ മോഷ്‌ടാവ് പതിയെ വാതിലടച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങി സ്ഥലം വിട്ടു. ഇയാള്‍ വാതില്‍ തുറന്ന് അകത്ത് കയറുന്നതും ക്യാമറയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നതും പിന്നാലെ വാതില്‍ അടച്ച് പുറത്ത് പോകുന്നതുമെല്ലാം ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കുടുംബം ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേസെടുത്ത പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. 

പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട വീടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മോഷണ ശ്രമം.വീടിനുള്ളില്‍ സിസിടിവി ക്യാമറ കണ്ടതോടെ വാതിലടച്ച് സ്ഥലം വിട്ട് മോഷ്‌ടാവ്. ഇന്നലെ (ജൂലൈ 08) രാത്രി ലക്കിടി കിള്ളിക്കുറുശ്ശി മംഗലത്താണ് സംഭവം. പൂട്ടിയിട്ട രണ്ട് വീടുകളിലാണ് ഇന്നലെ മോഷ്‌ടാവെത്തിയത്. പങ്കുരായിരത്ത് മോഹനൻ, ദേവാമൃതത്തിൽ രാംകുമാർ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലെ വാതില്‍ തകര്‍ത്താണ് മോഷ്‌ടാവ് അകത്ത് കയറിയത്. മോഹനന്‍റെ വീടിനുള്ളിലെ അലമാറകളും മറ്റ് സാധന സാമഗ്രികളും വാരിവലിച്ചിട്ടെങ്കിലും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒന്നും നഷ്‌ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിദേശത്തുള്ള വീട്ടുകാർ അവധിക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരികെ മടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മോഷണ ശ്രമമുണ്ടായത്. എന്നാല്‍ തൊട്ടടുത്തുള്ള രാംകുമാറിന്‍റെ വീട്ടിലുമെത്തി മോഷ്‌ടാവ്. ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിന് പിന്നാലെ വീടിന് അകത്ത് കയറിയപ്പോഴാണ് അവിടെ സിസിടിവി ക്യാമറ കണ്ണില്‍പ്പെട്ടത്. ക്യാമറയില്‍ തന്‍റെ ദൃശ്യം പതിയുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കിയ മോഷ്‌ടാവ് പതിയെ വാതിലടച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങി സ്ഥലം വിട്ടു. ഇയാള്‍ വാതില്‍ തുറന്ന് അകത്ത് കയറുന്നതും ക്യാമറയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നതും പിന്നാലെ വാതില്‍ അടച്ച് പുറത്ത് പോകുന്നതുമെല്ലാം ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കുടുംബം ഒറ്റപ്പാലം പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേസെടുത്ത പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. 

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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