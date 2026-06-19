റാമോജി റാവു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിൽ: തത്സമയം - INAUGURATION RAMOJI RAO AUDITORIUM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 19, 2026 at 6:01 PM IST
ഹൈദരാബാദിലെ പ്രശസ്തമായ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിൽ (ISB) റാമോജി റാവു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകള് പുരോഗമിക്കുന്നു. ചടങ്ങിനുശേഷം, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുഴുവൻ വനിതാ സിംഫണി ബാൻഡായ 'സുരാഞ്ജലി'യുടെ സംഗീത പരിപാടി നടക്കും. ഐഎസ്ബിയിലെ ഈ പരിപാടിയുടെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം നമുക്ക് കാണാം.
ലോകത്തെ ഒന്നാംനിര വര്ത്തമാനപത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഈനാടുവിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് റാമോജി റാവു. ഇതിനു പുറമെ ഇടിവി ചാനലുകളും വിവിധ ഭാഷകളില് ഇടിവി ഭാരത് ഡിജിറ്റല് നെറ്റ് വര്ക്കും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. സാമൂഹ്യസേവനങ്ങളിലും സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് റമോജി റാവു നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ക്യാമ്പസിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി 30 കോടി രൂപ ധനസഹായമാണ് നേരത്തെ റാമോജി ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകിയിരുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്ത ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് തുക കൈമാറിയത്. ഐഎസ്ബിയെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് സ്കൂൾ ആയി നിലനിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക കൂടിയാണ് സംഭാവനയുടെ ലക്ഷ്യം. തുക ഉപയോഗിച്ച് ക്യാമ്പസിലെ 430 സീറ്റുകളുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമാണം അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.
ഹൈദരാബാദിലെ പ്രശസ്തമായ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിൽ (ISB) റാമോജി റാവു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകള് പുരോഗമിക്കുന്നു. ചടങ്ങിനുശേഷം, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുഴുവൻ വനിതാ സിംഫണി ബാൻഡായ 'സുരാഞ്ജലി'യുടെ സംഗീത പരിപാടി നടക്കും. ഐഎസ്ബിയിലെ ഈ പരിപാടിയുടെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം നമുക്ക് കാണാം.
ലോകത്തെ ഒന്നാംനിര വര്ത്തമാനപത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഈനാടുവിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് റാമോജി റാവു. ഇതിനു പുറമെ ഇടിവി ചാനലുകളും വിവിധ ഭാഷകളില് ഇടിവി ഭാരത് ഡിജിറ്റല് നെറ്റ് വര്ക്കും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. സാമൂഹ്യസേവനങ്ങളിലും സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് റമോജി റാവു നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ക്യാമ്പസിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി 30 കോടി രൂപ ധനസഹായമാണ് നേരത്തെ റാമോജി ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകിയിരുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്ത ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് തുക കൈമാറിയത്. ഐഎസ്ബിയെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് സ്കൂൾ ആയി നിലനിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുക കൂടിയാണ് സംഭാവനയുടെ ലക്ഷ്യം. തുക ഉപയോഗിച്ച് ക്യാമ്പസിലെ 430 സീറ്റുകളുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നിർമാണം അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം.