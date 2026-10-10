കോന്നിയിൽ ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കരിമ്പുലി വനം വകുപ്പിൻ്റെ കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങി
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Published : October 10, 2026 at 6:58 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കരിമ്പുലി വനം വകുപ്പിൻ്റെ കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങി. കോന്നി കൂടൽ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മാസങ്ങളായി കരിമ്പുലി ജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി ആയി മാറിയത്. ഇതോടെ വനം വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ കരിമ്പുലി കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. കുളത്തുമൺ പോത്തുപാറ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വനം വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് പുലി കുടുങ്ങിയത്. മേഖലയിലെ എലിക്കോട്, കള്ളിപ്പാറ, ഇരുക്കുഴി, കുളത്തുമൺ ഭാഗങ്ങളിലെ ജനവാസ മേഘലകളിലാണ് കരിമ്പുലിയുടെ ഭീഷണി നേരിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാട്ടുകാർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കരിമ്പുലിയെ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. നാട്ടുകാർ പുലിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്ക് വച്ചിരുന്നു.
ഇതോടെ പുലിയെ പിടിക്കാൻ കൂട് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നാട്ടുകാർ ശക്തമാക്കി. നാട്ടുകാർ കരിമ്പുലിയുടെ ചിത്രം പകർത്തിയതോടെ, പ്രദേശത്ത് കരിമ്പുലിയുടേ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച വനംവകുപ്പ് ഉടൻ കൂട് സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കലഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡിൽ എലിക്കോട് ഇരുക്കുഴി ഭാഗത്തെ ജനവാസമേഖലയ്ക്ക് സമീപത്ത് നാട്ടുകാർ രണ്ടു തവണ കരിമ്പുലിയെ കണ്ടിരുന്നു. രാവിലെ റബ്ബർ ടാപ്പിങിന് പോയ തൊഴിലാളികളാണ് ആദ്യം കരിമ്പുലിയെ കണ്ടത്. പിന്നീട് വൈകീട്ട് അഞ്ചോടെ പ്രദേശവാസികളായ നാട്ടുകാരും ഈ പ്രദേശത്ത് കരിമ്പുലിയെ കണ്ടു. ഈ സംഭവം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതോടെ പ്രദേശത്ത് കരിമ്പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി വനം വകുപ്പ് ക്യാമറയും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.
പത്തനംതിട്ട: ജനങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കരിമ്പുലി വനം വകുപ്പിൻ്റെ കൂട്ടിൽ കുടുങ്ങി. കോന്നി കൂടൽ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് മാസങ്ങളായി കരിമ്പുലി ജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി ആയി മാറിയത്. ഇതോടെ വനം വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ കരിമ്പുലി കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. കുളത്തുമൺ പോത്തുപാറ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വനം വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് പുലി കുടുങ്ങിയത്. മേഖലയിലെ എലിക്കോട്, കള്ളിപ്പാറ, ഇരുക്കുഴി, കുളത്തുമൺ ഭാഗങ്ങളിലെ ജനവാസ മേഘലകളിലാണ് കരിമ്പുലിയുടെ ഭീഷണി നേരിട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാട്ടുകാർ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കരിമ്പുലിയെ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. നാട്ടുകാർ പുലിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്ക് വച്ചിരുന്നു.
ഇതോടെ പുലിയെ പിടിക്കാൻ കൂട് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നാട്ടുകാർ ശക്തമാക്കി. നാട്ടുകാർ കരിമ്പുലിയുടെ ചിത്രം പകർത്തിയതോടെ, പ്രദേശത്ത് കരിമ്പുലിയുടേ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച വനംവകുപ്പ് ഉടൻ കൂട് സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കലഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡിൽ എലിക്കോട് ഇരുക്കുഴി ഭാഗത്തെ ജനവാസമേഖലയ്ക്ക് സമീപത്ത് നാട്ടുകാർ രണ്ടു തവണ കരിമ്പുലിയെ കണ്ടിരുന്നു. രാവിലെ റബ്ബർ ടാപ്പിങിന് പോയ തൊഴിലാളികളാണ് ആദ്യം കരിമ്പുലിയെ കണ്ടത്. പിന്നീട് വൈകീട്ട് അഞ്ചോടെ പ്രദേശവാസികളായ നാട്ടുകാരും ഈ പ്രദേശത്ത് കരിമ്പുലിയെ കണ്ടു. ഈ സംഭവം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതോടെ പ്രദേശത്ത് കരിമ്പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി വനം വകുപ്പ് ക്യാമറയും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു.