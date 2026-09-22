ആലപ്പുഴയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഥാർ ജീപ്പിന് തീപിടിച്ചു; യാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്
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Published : September 22, 2026 at 2:12 PM IST
ആലപ്പുഴ: ചേർത്തല പള്ളിപ്പുറത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജീപ്പിന് തീപിടിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആളപായമില്ല. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഥാർ ജീപ്പിൻ്റെ മുൻഭാഗത്താണ് തീപിടിച്ചത്. ചേർത്തല– അരൂക്കുറ്റി റോഡിൽ പള്ളിപ്പുറം ആറാം മൈലിന് സമീപം ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 22 ) രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് സംഭവം. മുഹമ്മ ചിറയിൽ അനന്ദ കിഷോറിൻ്റെ ഥാർ ജീപ്പിനാണ് തീപിടിച്ചത്. എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ജീപ്പിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ തോതിൽ കറുത്ത പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കാരണം പരിശോധിക്കാനായി വാഹനം റോഡരികിലേക്ക് മാറ്റിനിർത്തി. വാഹനം നിർത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തീ ആളിപ്പടർന്നു.
വിവരമറിഞ്ഞ് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. നാട്ടുകാരുടെയും പൊലീസിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ഫയർഫോഴ്സ് തീയണച്ചു. തീപിടിത്തത്തിൽ ജീപ്പിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കത്തിനശിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല. വാഹനത്തിൻ്റെ യന്ത്രഭാഗത്തുണ്ടായ തകരാറാണോ തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നത് ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് റോഡിൽ നിശ്ചിത സമയം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. വാഹനത്തിൽ പടർന്ന തീ പൂർണമായും അണച്ച ശേഷം ഗതാഗതം പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് വാഹനങ്ങൾ മാറ്റി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.
ആലപ്പുഴ: ചേർത്തല പള്ളിപ്പുറത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജീപ്പിന് തീപിടിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ആളപായമില്ല. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഥാർ ജീപ്പിൻ്റെ മുൻഭാഗത്താണ് തീപിടിച്ചത്. ചേർത്തല– അരൂക്കുറ്റി റോഡിൽ പള്ളിപ്പുറം ആറാം മൈലിന് സമീപം ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 22 ) രാവിലെ പത്തരയോടെയാണ് സംഭവം. മുഹമ്മ ചിറയിൽ അനന്ദ കിഷോറിൻ്റെ ഥാർ ജീപ്പിനാണ് തീപിടിച്ചത്. എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ജീപ്പിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ തോതിൽ കറുത്ത പുക ഉയരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കാരണം പരിശോധിക്കാനായി വാഹനം റോഡരികിലേക്ക് മാറ്റിനിർത്തി. വാഹനം നിർത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തീ ആളിപ്പടർന്നു.
വിവരമറിഞ്ഞ് ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. നാട്ടുകാരുടെയും പൊലീസിൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ഫയർഫോഴ്സ് തീയണച്ചു. തീപിടിത്തത്തിൽ ജീപ്പിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കത്തിനശിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല. വാഹനത്തിൻ്റെ യന്ത്രഭാഗത്തുണ്ടായ തകരാറാണോ തീപിടിത്തത്തിന് കാരണമെന്നത് ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് റോഡിൽ നിശ്ചിത സമയം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. വാഹനത്തിൽ പടർന്ന തീ പൂർണമായും അണച്ച ശേഷം ഗതാഗതം പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് വാഹനങ്ങൾ മാറ്റി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.