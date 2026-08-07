ക്ലാസില് സംസാരിച്ചെന്ന് ആരോപണം; പിന്നാലെ മുഖത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചു, വിദ്യാര്ഥിക്ക് അധ്യാപകന്റെ ക്രൂര മര്ദനം - വിദ്യാര്ഥിക്ക് മര്ദനം
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Published : August 7, 2026 at 9:19 AM IST
പാലക്കാട്: തൃക്കടീരിയില് വിദ്യാര്ഥിക്ക് അധ്യാപകനില് നിന്നും ക്രൂര മര്ദനം. ക്ലാസില് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അധ്യാപകന് വിദ്യാര്ഥിയുടെ മുഖത്തിന് ഇരുവശവും അടിക്കുകയായിരുന്നു. തൃക്കടീരി പിടിഎം ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിക്കാണ് മര്ദനമേറ്റത്. മുഖത്ത് പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്ഥി പൊലീസില് പരാതി നല്കുകയും ചെര്പ്പുളശേരി കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു. സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകനായ നൗഷാദില് നിന്നാണ് വിദ്യാര്ഥിക്ക് മര്ദനമേറ്റത്. നേരത്തെയും അധ്യാപകനില് നിന്നും തനിക്ക് മര്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാര്ഥി പറഞ്ഞു. മുമ്പും സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ തല ചുമരിലിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തനിക്ക് മാത്രമല്ല സഹപാഠികള്ക്കും സമാന അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും മര്ദനമേറ്റ വിദ്യാര്ഥി പറഞ്ഞു. ആദ്യ മര്ദനത്തിന് പിന്നാലെ വീട്ടില് താന് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ പിതാവ് അധ്യാപകനെ വിളിച്ച് ഇനിയും ഇത്തരത്തില് പെരുമാറരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് രണ്ടാമതും ആക്രമണമുണ്ടായതോടെ സ്കൂളിലെ കാന്റീനില് നിന്നും വിദ്യാര്ഥി കുടുംബത്തെ വിളിച്ച് വിവരം പറയുകയായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ പിതാവ് സ്കൂളിലെത്തി വിദ്യാര്ഥി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. മുഖത്തിന് ഇരുവശത്തും പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്ഥിക്കിപ്പോള് തലവേദനയുമുണ്ട്. വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദനയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്കാനിങ്ങ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടര് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാര്ഥി പറഞ്ഞു. അതേസമയം സംഭവത്തില് വിദ്യാര്ഥിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
പാലക്കാട്: തൃക്കടീരിയില് വിദ്യാര്ഥിക്ക് അധ്യാപകനില് നിന്നും ക്രൂര മര്ദനം. ക്ലാസില് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് അധ്യാപകന് വിദ്യാര്ഥിയുടെ മുഖത്തിന് ഇരുവശവും അടിക്കുകയായിരുന്നു. തൃക്കടീരി പിടിഎം ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിക്കാണ് മര്ദനമേറ്റത്. മുഖത്ത് പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്ഥി പൊലീസില് പരാതി നല്കുകയും ചെര്പ്പുളശേരി കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സ തേടുകയും ചെയ്തു. സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകനായ നൗഷാദില് നിന്നാണ് വിദ്യാര്ഥിക്ക് മര്ദനമേറ്റത്. നേരത്തെയും അധ്യാപകനില് നിന്നും തനിക്ക് മര്ദനമേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാര്ഥി പറഞ്ഞു. മുമ്പും സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ തല ചുമരിലിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തനിക്ക് മാത്രമല്ല സഹപാഠികള്ക്കും സമാന അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും മര്ദനമേറ്റ വിദ്യാര്ഥി പറഞ്ഞു. ആദ്യ മര്ദനത്തിന് പിന്നാലെ വീട്ടില് താന് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ പിതാവ് അധ്യാപകനെ വിളിച്ച് ഇനിയും ഇത്തരത്തില് പെരുമാറരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് രണ്ടാമതും ആക്രമണമുണ്ടായതോടെ സ്കൂളിലെ കാന്റീനില് നിന്നും വിദ്യാര്ഥി കുടുംബത്തെ വിളിച്ച് വിവരം പറയുകയായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ പിതാവ് സ്കൂളിലെത്തി വിദ്യാര്ഥി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. മുഖത്തിന് ഇരുവശത്തും പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്ഥിക്കിപ്പോള് തലവേദനയുമുണ്ട്. വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദനയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്കാനിങ്ങ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടര് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദ്യാര്ഥി പറഞ്ഞു. അതേസമയം സംഭവത്തില് വിദ്യാര്ഥിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.