വയനാട്ടിലേത് വിളിച്ചുവരുത്തിയ അലംഭാവം; മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി - SURESH GOPI ON LANDSLIDE AND AIMS
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Published : July 8, 2026 at 1:37 PM IST
തൃശൂർ: വയനാട് കള്ളാടിയിൽ അലംഭാവം ഉണ്ടായെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. അലംഭാവം ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിർമാണം നടത്തുന്ന കമ്പനി രാജ്യത്തെ മികച്ച സ്ഥാപനമാണ്. സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെ ആണോ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയിൽ നിലവിലെ സർക്കാരിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി. അലംഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള കാര്യമാണ്. അപകടസ്ഥലത്ത് അപകടസാധ്യതയുള്ള മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും അത് നടപ്പാക്കിയില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എയിംസ് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഇടം തരാമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ തൃശൂർ ഒഴിവാക്കി നാല് ജില്ലകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലിസ്റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി തന്നിട്ടില്ല. മറിച്ച് പത്രങ്ങളിലാണ് കണ്ടത്. തൃശൂർ ആയാലും ആലപ്പുഴ ആയാലും അത് യോഗ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും തൃശൂരിൽ വന്നാൽ മറ്റ് ജില്ലയിൽ ഉള്ളവർക്കും മറ്റും വരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തൃശൂർ: വയനാട് കള്ളാടിയിൽ അലംഭാവം ഉണ്ടായെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. അലംഭാവം ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിർമാണം നടത്തുന്ന കമ്പനി രാജ്യത്തെ മികച്ച സ്ഥാപനമാണ്. സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിനെ ആണോ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയിൽ നിലവിലെ സർക്കാരിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി. അലംഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള കാര്യമാണ്. അപകടസ്ഥലത്ത് അപകടസാധ്യതയുള്ള മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും അത് നടപ്പാക്കിയില്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എയിംസ് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഇടം തരാമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ തൃശൂർ ഒഴിവാക്കി നാല് ജില്ലകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ലിസ്റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി തന്നിട്ടില്ല. മറിച്ച് പത്രങ്ങളിലാണ് കണ്ടത്. തൃശൂർ ആയാലും ആലപ്പുഴ ആയാലും അത് യോഗ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും തൃശൂരിൽ വന്നാൽ മറ്റ് ജില്ലയിൽ ഉള്ളവർക്കും മറ്റും വരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.