'ഇത്തവണ മത്സരം ജയിക്കാനായി'; ബത്തേരിയില്‍ പ്രതീക്ഷയുമായി എന്‍ഡിഎ - BATHERY NDA CANDIDATES KAVITHA

എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി എഎസ്‌ കവിത മാധ്യമങ്ങളോട്. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 17, 2026 at 8:19 AM IST

വയനാട്: വോട്ടിങ് ശതമാനം കൂട്ടാനല്ല ജയിക്കാനാണ് താന്‍ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി എഎസ് കവിത. വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ചതെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം സജീവമായിരിക്കുമെന്നും കവിത പറഞ്ഞു. മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിലവിൽ പ്രചാരണം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂവെന്നും കവിത പറഞ്ഞു. ബത്തേരിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം താന്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം കൂടുതല്‍ സജീവമാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇവിടെ 15 വര്‍ഷത്തോളമായി വികസന മുരടിപ്പാണ് കാണാന്‍ സാധിക്കുന്നത്. ബിജെപി ഇത്തവണ മുന്നോട്ട് വയ്‌ക്കുന്നത് വികസന രാഷ്‌ട്രീയമാണ്. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മുന്നണിയും ഒന്നായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരുന്നത്. ഇത്തവണ ജനം കൂടെ നില്‍ക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രതീക്ഷയെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.  വിജയ പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതല്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയായിരിക്കും ഇനിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമെന്നും കവിത കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകയായ കവിത. ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വിവിധ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടേം ബത്തേരി മണ്ഡലം അധ്യക്ഷയായി സേവനം അനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുള്ള കവിത നേരത്തെ രണ്ട് തവണ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കിടങ്ങ് വാർഡിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടിയിട്ടുണ്ട്. 

