അമ്മയെ കണ്ടതും റോഡിലേക്ക് ഓടി; പാഞ്ഞെത്തിയ കാര് വെട്ടിച്ചു, വിദ്യാര്ഥിക്ക് അത്ഭുത രക്ഷപ്പെടല് - CHILD ESCAPE FROM ACCIDENT
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Published : July 2, 2026 at 9:06 PM IST
തൃശൂർ: റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയോടിയ വിദ്യാർഥിനി കാറിടിക്കതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി. ഡ്രൈവറുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ (ജൂലൈ 1) വൈകിട്ടോടെ തൃശൂർ കൊടങ്ങല്ലൂർ എറിയാടാണ് സംഭവം. റോഡിൻ്റെ മറുവശത്തായിരുന്ന അമ്മയെ കണ്ടാണ് കുട്ടി ഓടിയത്. ഈ സമയത്താണ് എറിയാട് സ്വദേശി ഫൻഷാദ് കാറുമായി റോഡിലൂടെ പോവുന്നത്. വാഹനം ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് കുട്ടി റോഡിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഓടുന്നത്. പെട്ടന്ന് കുട്ടിയെ കണ്ട ഫൻഷാദ് കാറ് വെട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവറിൻ്റെ ജാഗ്രതയും മറു വശത്ത് നിന്ന് മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ വരാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് കുട്ടി അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതേസമയം സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഡ്രൈവറിൻ്റെ മനസാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ സംഭവം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരു പാഠമാണെന്നാണ് നെറ്റിസൺസ് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ നിറയെ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മനോധൈര്യത്തോടെ ഇടപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വലിയ അപകടം ഒഴിവായത് എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നാകെ പറയുന്നത്.
തൃശൂർ: റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയോടിയ വിദ്യാർഥിനി കാറിടിക്കതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി. ഡ്രൈവറുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ (ജൂലൈ 1) വൈകിട്ടോടെ തൃശൂർ കൊടങ്ങല്ലൂർ എറിയാടാണ് സംഭവം. റോഡിൻ്റെ മറുവശത്തായിരുന്ന അമ്മയെ കണ്ടാണ് കുട്ടി ഓടിയത്. ഈ സമയത്താണ് എറിയാട് സ്വദേശി ഫൻഷാദ് കാറുമായി റോഡിലൂടെ പോവുന്നത്. വാഹനം ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് കുട്ടി റോഡിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഓടുന്നത്. പെട്ടന്ന് കുട്ടിയെ കണ്ട ഫൻഷാദ് കാറ് വെട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവറിൻ്റെ ജാഗ്രതയും മറു വശത്ത് നിന്ന് മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ വരാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് കുട്ടി അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതേസമയം സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഡ്രൈവറിൻ്റെ മനസാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ സംഭവം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരു പാഠമാണെന്നാണ് നെറ്റിസൺസ് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ നിറയെ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മനോധൈര്യത്തോടെ ഇടപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വലിയ അപകടം ഒഴിവായത് എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നാകെ പറയുന്നത്.