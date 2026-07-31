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റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥിയെ മിനി വാൻ ഇടിച്ചു; ഗുരുതര പരിക്ക് - MINIVAN ACCIDENT OTTAPALAM

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റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥിയെ മിനി വാൻ ഇടിച്ചു (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 31, 2026 at 1:39 PM IST

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പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലത്ത് റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥിയെ മിനി വാൻ ഇടിച്ചു. ഒറ്റപ്പാലത്തെ സ്വകാര്യ കോളജിലെ വിദ്യാർഥിനിയായ ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിനി 19 കാരി ഫാത്തിമ സിൻസിയക്കാണ് സാരമായി പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. കോളജിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ഒറ്റപ്പാലം ടൗണിൽ വച്ച് റോഡിൽ മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. പാലക്കാട് ഭാഗത്തുനിന്നും വരികയായിരുന്ന തമിഴ്‌നാട് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള വാഹനമാണ് വിദ്യാർഥിയെ ഇടിച്ചത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഫാത്തിമ സിൻസിയ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥിയെ കണ്ണിയാപുറത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ടി എൻ 38 സി ഡബ്ല്യൂ 4 2 9 5 എന്ന വാഹനമാണ് പത്തൊൻപതുകാരിയെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത്. സീബ്രാ ക്രോസിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ തിരക്കുള്ള സമയത്തായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 19 കാരി ഫാത്തിമ സിൻസിയ നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്.  ഒറ്റപ്പാലത്തെ സ്വകാര്യ കോളജിലെ വിദ്യാർഥിനിയാണ് പരിക്കേറ്റ 19 കാരി ഫാത്തിമ സിൻസിയ. അപകടത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.

പാലക്കാട്: ഒറ്റപ്പാലത്ത് റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥിയെ മിനി വാൻ ഇടിച്ചു. ഒറ്റപ്പാലത്തെ സ്വകാര്യ കോളജിലെ വിദ്യാർഥിനിയായ ഈസ്റ്റ് ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിനി 19 കാരി ഫാത്തിമ സിൻസിയക്കാണ് സാരമായി പരിക്കേറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. കോളജിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ഒറ്റപ്പാലം ടൗണിൽ വച്ച് റോഡിൽ മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. പാലക്കാട് ഭാഗത്തുനിന്നും വരികയായിരുന്ന തമിഴ്‌നാട് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള വാഹനമാണ് വിദ്യാർഥിയെ ഇടിച്ചത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഫാത്തിമ സിൻസിയ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥിയെ കണ്ണിയാപുറത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ടി എൻ 38 സി ഡബ്ല്യൂ 4 2 9 5 എന്ന വാഹനമാണ് പത്തൊൻപതുകാരിയെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചത്. സീബ്രാ ക്രോസിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ തിരക്കുള്ള സമയത്തായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. 19 കാരി ഫാത്തിമ സിൻസിയ നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്.  ഒറ്റപ്പാലത്തെ സ്വകാര്യ കോളജിലെ വിദ്യാർഥിനിയാണ് പരിക്കേറ്റ 19 കാരി ഫാത്തിമ സിൻസിയ. അപകടത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.

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TAGGED:

MINIVAN ACCIDENT
ACCIDENT OTTAPALAM
PALAKKAD ACCIDENT
STUDENT INJURED ACCIDENT
MINIVAN ACCIDENT OTTAPALAM

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