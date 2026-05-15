എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫല പ്രഖ്യാപനം തത്സമയം - SSLC RESULT 2026
Published : May 15, 2026 at 3:18 PM IST
Updated : May 15, 2026 at 3:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം : എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ പിആർഡി ചേംബറിലാണ് ഫലപ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഷർമിള മേരി ജോസഫാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ ഫലം പ്രഖ്യാപനം ആരംഭിച്ചു. നാല് ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷയെഴുതി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്. എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ മറ്റ് അനുബന്ധ പരീക്ഷകളുടെ ഫലവും ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ടിഎച്ച്എസ്എൽസി, എഎച്ച്എസ്എൽസി, എസ്എസ്എൽസി ഹിയറിങ് ഇമ്പയേർഡ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ഫലപ്രഖ്യാപനമാണ് ഇതിനൊപ്പം നടക്കുന്നത്. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30 മുതൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫലം പരിശോധിക്കാം. ഇൻ്റർനെറ്റിന് പുറമെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴിയും ഫലം അറിയാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഐടി മിഷൻ്റെ വാട്സ്ആപ്പ് സേവനത്തിലൂടെയും ഫലം വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാകും. ഇതിനായി 9188619958 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ അയച്ചാൽ മതി. കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് പുറത്തിറക്കിയ സഫലം, സർക്കാരിൻ്റെ നമ്മുടെ കേരളം എന്നീ മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ വഴിയും ഈ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈ വർഷം ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.
