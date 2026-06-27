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പരിഭ്രാന്തി പടര്‍ത്തി ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ പാമ്പ്, ആശുപത്രിയില്‍ കയറിയത് ഉഗ്രവിഷമുള്ള അണലി - SNAKE INSIDE THE HOSPITAL

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ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ കണ്ടത്തിയ പാമ്പ് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 6:36 PM IST

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തൃശൂർ:  മുളങ്കുന്നത്ത് കാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ സി ടി സ്‌കാൻ റൂമിൽ ഉഗ്രവിഷമുള്ള അണലി കുഞ്ഞ്.  മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ സി ടി സ്‌കാൻ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരി ആണ് പാമ്പിനെ ആദ്യം കണ്ടത്. പരിഭ്രന്തിയിലായ ജീവലക്കാർ ഉടൻ ആധികാരികളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.  ആശുപത്രിയിലെ സി ടി സ്‌കാൻ എടുക്കുന്ന റൂമിൽ ആണ് പാമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 3. 30 ഓടുകൂടിയാണ് സംഭവം. സി ടി സ്‌കാൻ മുറിയുടെ അടുത്തായി തുറസായ സ്ഥലം കാണാൻ സാധിക്കും. പാമ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.  ഉഗ്രവിഷമുള്ള അണലി ഇനത്തിൽപെട്ട പാമ്പ് ആണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പാമ്പിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റ് പാമ്പുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. ചേലക്കരയിലെ പൊതുപ്രവർത്തകനായ സ്വദേശി റസാഖ് പാമ്പിനെ തുരത്തി പുറത്താക്കി. പരിസരം പരിശോധിച്ചതിനുശേഷമാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പോയത്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളുടെയും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും, മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.

തൃശൂർ:  മുളങ്കുന്നത്ത് കാവ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ സി ടി സ്‌കാൻ റൂമിൽ ഉഗ്രവിഷമുള്ള അണലി കുഞ്ഞ്.  മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ സി ടി സ്‌കാൻ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരി ആണ് പാമ്പിനെ ആദ്യം കണ്ടത്. പരിഭ്രന്തിയിലായ ജീവലക്കാർ ഉടൻ ആധികാരികളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.  ആശുപത്രിയിലെ സി ടി സ്‌കാൻ എടുക്കുന്ന റൂമിൽ ആണ് പാമ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 3. 30 ഓടുകൂടിയാണ് സംഭവം. സി ടി സ്‌കാൻ മുറിയുടെ അടുത്തായി തുറസായ സ്ഥലം കാണാൻ സാധിക്കും. പാമ്പിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്.  ഉഗ്രവിഷമുള്ള അണലി ഇനത്തിൽപെട്ട പാമ്പ് ആണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പാമ്പിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റ് പാമ്പുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. ചേലക്കരയിലെ പൊതുപ്രവർത്തകനായ സ്വദേശി റസാഖ് പാമ്പിനെ തുരത്തി പുറത്താക്കി. പരിസരം പരിശോധിച്ചതിനുശേഷമാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ പോയത്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളുടെയും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും, മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.

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SNAKE FOUND IN HOSPITAL
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MEDICAL COLLAGE INSIDE SNAKE
VIPER FOUND IN HOSPITAL
SNAKE INSIDE THE HOSPITAL

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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