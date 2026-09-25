വീടിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലും ബാത്ത്റൂമിലും പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങള്; വീഡിയോ
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Published : September 25, 2026 at 5:25 PM IST
തൃശൂർ: പാവറട്ടി കാക്കശ്ശേരിയിൽ വീടിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലും ബാത്ത്റൂമിലും പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തി. പാവറട്ടി കാക്കശ്ശേരിയിൽ പുള്ളിക്കൽ തുളസിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഭീതിലാഴ്ത്തിയ സംഭവം. ആറ് പാമ്പിൻകുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണ് പിടികൂടിയത്. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ആറ് പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടികൂടാനായത്. വിഷമില്ലാത്ത ചേരക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവയെന്ന് പാമ്പിനെ പിടികൂടിയ പ്രബീഷ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പുകടിയേറ്റുള്ള മരണവാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ ജനങ്ങൾ വലിയ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്. വീടിന് പരിസരങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ അവയെ ഉടൻ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന പ്രവണതയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യവാസമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻതന്നെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ സർപ്പ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ ഫോണിൽ വിവരം അറിയിക്കണം. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച സർപ്പ വൊളൻ്റിയർമാർ സ്ഥലത്തെത്തും. അവർ പാമ്പുകളെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നുവിടും. സ്വയം പാമ്പുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ കടിയേൽക്കാനും അത് ജീവഹാനി പോലുള്ള വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ തന്നെ സർപ്പ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലുള്ള ആപ്പുകളുടെ സഹായം തേടുക.
തൃശൂർ: പാവറട്ടി കാക്കശ്ശേരിയിൽ വീടിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലും ബാത്ത്റൂമിലും പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തി. പാവറട്ടി കാക്കശ്ശേരിയിൽ പുള്ളിക്കൽ തുളസിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഭീതിലാഴ്ത്തിയ സംഭവം. ആറ് പാമ്പിൻകുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണ് പിടികൂടിയത്. ഏറെ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ആറ് പാമ്പിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിടികൂടാനായത്. വിഷമില്ലാത്ത ചേരക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവയെന്ന് പാമ്പിനെ പിടികൂടിയ പ്രബീഷ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് പാമ്പുകടിയേറ്റുള്ള മരണവാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നതോടെ ജനങ്ങൾ വലിയ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ്. വീടിന് പരിസരങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പാമ്പുകളെ കണ്ടാൽ അവയെ ഉടൻ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന പ്രവണതയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യവാസമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻതന്നെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയോ സർപ്പ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ ഫോണിൽ വിവരം അറിയിക്കണം. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച സർപ്പ വൊളൻ്റിയർമാർ സ്ഥലത്തെത്തും. അവർ പാമ്പുകളെ സുരക്ഷിതമായി പിടികൂടി കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നുവിടും. സ്വയം പാമ്പുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ കടിയേൽക്കാനും അത് ജീവഹാനി പോലുള്ള വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ തന്നെ സർപ്പ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലുള്ള ആപ്പുകളുടെ സഹായം തേടുക.