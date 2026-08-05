ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പാമ്പ്; അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട് ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരും - SAFETY DRIVERS
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Published : August 5, 2026 at 3:21 PM IST
കാസർകോട്: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പാമ്പ്. ചേവാറിൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ പിയൂസിൻ്റെ കയ്യിൽ പാമ്പ് ചുറ്റി ശരീരത്തിൽ ഇഴഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു. പാമ്പിനെ കണ്ടയുടൻ ഓട്ടോയിലുണ്ടായ യാത്രക്കാരും പേടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയ പിയൂസ് ഓട്ടോ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി നിർത്തി പാമ്പിനെ പുറത്തേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്തു. നേരിയ വിഷമുള്ള കാട്ടുപാമ്പാണ് ഓട്ടോയിൽ കയറിപ്പറ്റിയത്. പുറത്തേക്ക് പാമ്പിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞെങ്കിലും വീണ്ടും ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് അടിയിലേക്ക് പാമ്പ് നുഴഞ്ഞ് കയറിയതോടെ സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ ടീമിനെ വിളിച്ചു. അവർ പാമ്പിനെ പിടികൂടി.
വലിയ വിഷമില്ലാത്ത കാട്ടുപാമ്പാണ് ഇതെന്നാണ് സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ ടീം സംശയിക്കുന്നത്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരാണ്. മഴയുള്ള സമയത്ത് വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഴജന്തുക്കൾ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ ടീം അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മഴക്കാലമായതോടെ അപകടങ്ങളും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നാം മറക്കരുത്. നമ്മുടെ സുരക്ഷ നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് എന്നതാണ് സത്യം. യാത്ര പുറപ്പെടും മുൻപ് വാഹനം വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
കാസർകോട്: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പാമ്പ്. ചേവാറിൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ പിയൂസിൻ്റെ കയ്യിൽ പാമ്പ് ചുറ്റി ശരീരത്തിൽ ഇഴഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു. പാമ്പിനെ കണ്ടയുടൻ ഓട്ടോയിലുണ്ടായ യാത്രക്കാരും പേടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയ പിയൂസ് ഓട്ടോ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി നിർത്തി പാമ്പിനെ പുറത്തേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്തു. നേരിയ വിഷമുള്ള കാട്ടുപാമ്പാണ് ഓട്ടോയിൽ കയറിപ്പറ്റിയത്. പുറത്തേക്ക് പാമ്പിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞെങ്കിലും വീണ്ടും ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് അടിയിലേക്ക് പാമ്പ് നുഴഞ്ഞ് കയറിയതോടെ സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ ടീമിനെ വിളിച്ചു. അവർ പാമ്പിനെ പിടികൂടി.
വലിയ വിഷമില്ലാത്ത കാട്ടുപാമ്പാണ് ഇതെന്നാണ് സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ ടീം സംശയിക്കുന്നത്. ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരാണ്. മഴയുള്ള സമയത്ത് വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഴജന്തുക്കൾ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ ടീം അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മഴക്കാലമായതോടെ അപകടങ്ങളും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നാം മറക്കരുത്. നമ്മുടെ സുരക്ഷ നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് എന്നതാണ് സത്യം. യാത്ര പുറപ്പെടും മുൻപ് വാഹനം വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.