'ഓണ നിലാവല്ലേ അമ്മയെന്നും നന്മ മലരല്ലേ'; വൈറലായി അമ്മ കരടിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും, വീഡിയോ - അമ്മ കരടിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും വീഡിയോ
Published : March 2, 2026 at 8:19 PM IST
റായ്പൂര്: രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്ത് ഇരുത്തി സവാരി നടത്തുന്ന അമ്മ കരടിയുടെ വീഡിയോ ഇതിനോടകം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബർണവാപാര വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകർഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി കാടിനുള്ളിൽ അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന സ്ലോത്ത് പെൺ കരടിയെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഫോട്ടോഗ്രാഫര്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു കാഴ്ച ഇത്തിരി സ്പെഷ്യലാണ്. കാരണം ഇവ കൂട്ടമായി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ്. ഇന്ത്യൻ കരടി അഥവാ സ്ലോത്ത് ബെയർ എന്നാണ് ആ കരടിയെ അറിയപ്പെടുന്നത്. കറുത്ത നീളൻ രോമങ്ങൾ, വലിയ നഖങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. കൂടാതെ ഇവയുടെ നെഞ്ച് ഭാഗത്ത് വി ആകൃതിയിൽ വെള്ളുത്ത രോമങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രധാനമായും ചിതലുകൾ, പ്രാണികൾ, പഴങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ആഹാരം. ഇവ സാധാരണ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറകിൽ വച്ചാണ് നടക്കുക. മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നു. ശാന്തശീലരായ ഇവർ ചില സമയങ്ങളിൽ അക്രമകാരികളാണ്.
