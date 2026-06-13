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'ആരൊക്കയാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ വിറ്റതെന്ന് ഉടൻ അറിയാം', മാസപ്പടി കേസിൽ പിണറായി വിജയനെ വിമർശിച്ച് ഷോൺ ജോർജ് - SHONE GEORGE ON MASAPADI CASE

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ഷോൺ ജോർജിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 13, 2026 at 6:06 PM IST

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കോട്ടയം: മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷോൺ ജോർജ്. ഇഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പിണറായി വിജയനിലേക്ക് എത്തും കാരണം വീണക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നുമറിയില്ല എന്നാണ് തനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഷോൺ ജോർജ് പറഞ്ഞു.

കേസിൽ കൃത്യമായ തെളിവ് ഇഡിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളാണുള്ളത്. വളരെ ശക്തമായ മൊഴികളും ഇഡിയുടെ പക്കലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാസപ്പടിയാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ കൊടുത്ത കൈക്കൂലിയാണെന്നും അറിയാത്തവർ ആരമില്ലെന്നും ഷോൺ പറഞ്ഞു.

മണി ലോണ്ടറിങ് പ്രകാരം ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നും 200 കോടി രൂപ തിരിമറി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, ആർക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി  അവർക്കെല്ലാം നോട്ടീസ് പോകും. കേരള രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് നല്ല മുഖങ്ങൾ. ആരൊക്കയാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ വിറ്റത് എന്ന് നമ്മുക്ക് അറിയാമെന്നും ഷോൺ ജോർജ് പറഞ്ഞു.

സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്നും പാർട്ടി ഫണ്ട് വാങ്ങിയ നേതാക്കൾ കണക്ക് ഇതുവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഉടൻ പുറത്തു വരും. വീണയുടെ കമ്പനി എന്തിന് വേണ്ടി ആണ് പണം നൽകിയത് എന്ന് ഇപ്പോഴും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. സിബിഐ വന്നാൽ മാത്രമേ വസ്‌തുത പുറത്ത് വരുമെന്നും ഷോൺ പറഞ്ഞു.

കോട്ടയം: മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷോൺ ജോർജ്. ഇഡിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പിണറായി വിജയനിലേക്ക് എത്തും കാരണം വീണക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നുമറിയില്ല എന്നാണ് തനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് ഷോൺ ജോർജ് പറഞ്ഞു.

കേസിൽ കൃത്യമായ തെളിവ് ഇഡിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളാണുള്ളത്. വളരെ ശക്തമായ മൊഴികളും ഇഡിയുടെ പക്കലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാസപ്പടിയാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ കൊടുത്ത കൈക്കൂലിയാണെന്നും അറിയാത്തവർ ആരമില്ലെന്നും ഷോൺ പറഞ്ഞു.

മണി ലോണ്ടറിങ് പ്രകാരം ആ കമ്പനിയിൽ നിന്നും 200 കോടി രൂപ തിരിമറി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, ആർക്കൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി  അവർക്കെല്ലാം നോട്ടീസ് പോകും. കേരള രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് നല്ല മുഖങ്ങൾ. ആരൊക്കയാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ വിറ്റത് എന്ന് നമ്മുക്ക് അറിയാമെന്നും ഷോൺ ജോർജ് പറഞ്ഞു.

സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്നും പാർട്ടി ഫണ്ട് വാങ്ങിയ നേതാക്കൾ കണക്ക് ഇതുവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ഉടൻ പുറത്തു വരും. വീണയുടെ കമ്പനി എന്തിന് വേണ്ടി ആണ് പണം നൽകിയത് എന്ന് ഇപ്പോഴും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. സിബിഐ വന്നാൽ മാത്രമേ വസ്‌തുത പുറത്ത് വരുമെന്നും ഷോൺ പറഞ്ഞു.

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SHONE GEORGE
PINARAYI VIJAYAN
MASAPADI CASE
VEENA VIJAYAN
SHONE GEORGE ON MASAPADI CASE

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ETV Bharat Kerala Team

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