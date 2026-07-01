ചേലക്കരയിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് സ്വകാര്യ ബസ് ഇടിച്ചുകയറിയ സംഭവം; ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് - CHELAKKARA BUS ACCIDENT CCTV
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Published : July 1, 2026 at 8:10 AM IST
തൃശൂർ: ചേലക്കര ബസ് അപകടത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സ്വകാര്യ ബസ് പാഞ്ഞ് കയറുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. രണ്ട് വിദ്യാർഥികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ ബസ് ഇടിച്ച് തകർന്നതും വിദ്യാർഥികള്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതും സി സി ടി വി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ അപകട സമയത്ത് ഇവർ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചേലക്കരയിൽ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അപകടം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. വാഴക്കോട് പ്ലാഴി സംസ്ഥാനപാതയിലെ കായാം പൂവത്ത് ആണ് അപകടമുണ്ടായത്. പഴയന്നൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചേലക്കര ഭാഗത്തേക്ക് യാത്രക്കാരുമായി വന്നിരുന്ന സ്വകാര്യബസ് ആണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ചേലക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
തൃശൂർ: ചേലക്കര ബസ് അപകടത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സ്വകാര്യ ബസ് പാഞ്ഞ് കയറുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. രണ്ട് വിദ്യാർഥികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ ബസ് ഇടിച്ച് തകർന്നതും വിദ്യാർഥികള്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതും സി സി ടി വി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ അപകട സമയത്ത് ഇവർ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചേലക്കരയിൽ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അപകടം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. വാഴക്കോട് പ്ലാഴി സംസ്ഥാനപാതയിലെ കായാം പൂവത്ത് ആണ് അപകടമുണ്ടായത്. പഴയന്നൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചേലക്കര ഭാഗത്തേക്ക് യാത്രക്കാരുമായി വന്നിരുന്ന സ്വകാര്യബസ് ആണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ചേലക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.