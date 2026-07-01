ETV Bharat / Videos

ചേലക്കരയിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് സ്വകാര്യ ബസ് ഇടിച്ചുകയറിയ സംഭവം; ഞെട്ടിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് - CHELAKKARA BUS ACCIDENT CCTV

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ചേലക്കര ബസ് അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 8:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: ചേലക്കര ബസ് അപകടത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സ്വകാര്യ ബസ് പാഞ്ഞ് കയറുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. രണ്ട് വിദ്യാർഥികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ ബസ് ഇടിച്ച് തകർന്നതും വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതും സി സി ടി വി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ അപകട സമയത്ത് ഇവർ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചേലക്കരയിൽ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അപകടം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. വാഴക്കോട് പ്ലാഴി സംസ്ഥാനപാതയിലെ കായാം പൂവത്ത് ആണ് അപകടമുണ്ടായത്. പഴയന്നൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചേലക്കര ഭാഗത്തേക്ക് യാത്രക്കാരുമായി വന്നിരുന്ന സ്വകാര്യബസ് ആണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ചേലക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. 

തൃശൂർ: ചേലക്കര ബസ് അപകടത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സ്വകാര്യ ബസ് പാഞ്ഞ് കയറുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. രണ്ട് വിദ്യാർഥികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നിയന്ത്രണം തെറ്റിയ ബസ് ഇടിച്ച് തകർന്നതും വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നതും സി സി ടി വി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിൽ അപകട സമയത്ത് ഇവർ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചേലക്കരയിൽ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി അപകടം ഉണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. വാഴക്കോട് പ്ലാഴി സംസ്ഥാനപാതയിലെ കായാം പൂവത്ത് ആണ് അപകടമുണ്ടായത്. പഴയന്നൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചേലക്കര ഭാഗത്തേക്ക് യാത്രക്കാരുമായി വന്നിരുന്ന സ്വകാര്യബസ് ആണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ ചേലക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് വിദഗ്‌ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ചേലക്കര ബസ് അപകടം
SHOCKING ACCIDENT CCTV FOOTAGE
ACCIDENT CHELAKKARA
CHELAKKARA BUS ACCIDENT
CHELAKKARA BUS ACCIDENT CCTV

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

kottayam bjp road construction ROAD CONSTRUCTION WORK STUCKS

റോഡിലെ കുഴിയിൽ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധം; അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചിലെങ്കിൽ സമരമെന്ന് ബിജെപി

June 30, 2026 at 7:48 PM IST
Home Invasion Case Home Invasion koratty വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമണം thrissur

വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി പരാക്രമം; വയോധികന് നേരെയും ആക്രമണം, കൈയോടെ തൂക്കി പൊലീസ്

June 30, 2026 at 2:59 PM IST
AUTO ACCIDENT DEATH ROAD ACCIDENT DEATH ACCIDENT VIDEO THRISSUR AUTO DRIVER DIED

നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ മറിഞ്ഞു; ഡ്രൈവര്‍ മരിച്ചു: VIDEO

June 29, 2026 at 1:30 PM IST
BOAT CAPSIZED IN MALAPURAM BOAT ACCIDENT MALAPURAM RAIN ALERT FOR FISHERMEN FISHING BOAT CAPSIZES IN SEA

ശക്തമായ തിരമാലയില്‍ വള്ളം തലകീഴായി മറിഞ്ഞു; കടലില്‍ വീണ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിച്ചു

June 29, 2026 at 12:39 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.