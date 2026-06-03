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'കാട്ടാന ആക്രമണം തടയാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റമൂലി ഇല്ല' പ്രതികരണവുമായി വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ - SHIBU BABY JOHN ON WILD ELEPHANT

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Forest Minister Shibu Baby John (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 3, 2026 at 4:50 PM IST

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കൊല്ലം: കാട്ടാന ആക്രമണം തടയാൻ തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റമൂലി ഇല്ലെന്ന് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. ''വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ഉത്തരവാദിത്തം വനം വകുപ്പിന് തന്നെയാണ്. പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെന്ന് സംഘടിത പരിശ്രമം എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായാലേ പരിഹാരം ഉണ്ടാകൂ'' എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊല്ലത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചയ്ക്കിടെ മൂന്ന് മരണമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതിൻ്റെ തീവ്രത ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ഉത്തരവാദിത്തം വനം വകുപ്പിന് തന്നെയാണ്. ഇനി പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. സംഘടിതമായ പരിശ്രമം എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായാലേ പരിഹാരം കാണാനാകൂ. ആനയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് അലർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നതാണ് എന്നാൽ തുറക്കുമ്പോൾ കാട്ടാന മുന്നിൽ നിന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാകും. തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെ ചാലക്കുടി പ്രദേശത്തെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി അവലോകന യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. 

അവിടെ ഫെൻസിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ തൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലത്തെ അവലോകന യോഗ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ആകും. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനിടയിൽ നടന്ന വന്യമൃഗ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യസഹജമായ തെറ്റ് എവിടെ സംഭവിച്ചു അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വച്ചുകൊണ്ടാണ് തിങ്കളാഴ്‌ച ചാലക്കുടിയിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി വയനാട്ടിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ വ്യക്തമാക്കി. 

കൊല്ലം: കാട്ടാന ആക്രമണം തടയാൻ തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റമൂലി ഇല്ലെന്ന് വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ. ''വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ഉത്തരവാദിത്തം വനം വകുപ്പിന് തന്നെയാണ്. പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെന്ന് സംഘടിത പരിശ്രമം എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായാലേ പരിഹാരം ഉണ്ടാകൂ'' എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൊല്ലത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചയ്ക്കിടെ മൂന്ന് മരണമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതിൻ്റെ തീവ്രത ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 

വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ഉത്തരവാദിത്തം വനം വകുപ്പിന് തന്നെയാണ്. ഇനി പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല. സംഘടിതമായ പരിശ്രമം എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായാലേ പരിഹാരം കാണാനാകൂ. ആനയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് അലർട്ട് കൊടുത്തിരുന്നതാണ് എന്നാൽ തുറക്കുമ്പോൾ കാട്ടാന മുന്നിൽ നിന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാകും. തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലെ ചാലക്കുടി പ്രദേശത്തെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി അവലോകന യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. 

അവിടെ ഫെൻസിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ തൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്‌ച രാവിലത്തെ അവലോകന യോഗ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ആകും. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനിടയിൽ നടന്ന വന്യമൃഗ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യസഹജമായ തെറ്റ് എവിടെ സംഭവിച്ചു അത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വച്ചുകൊണ്ടാണ് തിങ്കളാഴ്‌ച ചാലക്കുടിയിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി വയനാട്ടിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ വ്യക്തമാക്കി. 

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TAGGED:

SHIBU BABY JOHN
WILD ELEPHANT ATTACK
FOREST DEPARTMENT
WILD ELEPHANT
SHIBU BABY JOHN ON WILD ELEPHANT

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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