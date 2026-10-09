കാസർകോട് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലേക്കുള്ള എസ്എഫ്ഐ മാർച്ചില് സംഘര്ഷം; ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ച് പൊലീസ്
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Published : October 9, 2026 at 1:39 PM IST
കാസർകോട്: കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ വന്ദേമാതരം സെമിനാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ വൻ സംഘർഷം. ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകരെ തടയാൻ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയും ഇത് പൊലീസും വിദ്യാർഥികളും തമ്മിലുള്ള ഉന്തും തള്ളും വലിയ സംഘർഷവുമായി മാറുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ. ക്യാമ്പസിൽ നിലവിൽ കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന ഒരു സെമിനാറിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധവും തുടർന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ സസ്പെൻഷനുമാണ് പുതിയ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത്. അഖിൽ ഭാരതീയ സാഹിത്യ പരിഷത്തുമായി സഹകരിച്ച് സർവകലാശാല ലൈബ്രറി ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വന്ദേമാതരം സെമിനാറിനെതിരെ എസ്എഫ്ഐ, എംഎസ്എഫ്, കെഎസ്എഫ്, എഐഎസ്എഫ് എന്നീ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ക്യാമ്പസിൽ സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു അന്ന് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്.
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഗവർണർ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റർമാർ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി വേദിയിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തുകയും സെമിനാർ തടസപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഔദ്യോഗിക പരിപാടി തടസപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർഥികളെ സർവകലാശാല സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ 25 ഓളം വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
കാസർകോട്: കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ വന്ദേമാതരം സെമിനാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളെ തുടർന്ന് എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ വൻ സംഘർഷം. ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകരെ തടയാൻ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയും ഇത് പൊലീസും വിദ്യാർഥികളും തമ്മിലുള്ള ഉന്തും തള്ളും വലിയ സംഘർഷവുമായി മാറുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ. ക്യാമ്പസിൽ നിലവിൽ കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരം ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന ഒരു സെമിനാറിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധവും തുടർന്നുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ സസ്പെൻഷനുമാണ് പുതിയ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചത്. അഖിൽ ഭാരതീയ സാഹിത്യ പരിഷത്തുമായി സഹകരിച്ച് സർവകലാശാല ലൈബ്രറി ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വന്ദേമാതരം സെമിനാറിനെതിരെ എസ്എഫ്ഐ, എംഎസ്എഫ്, കെഎസ്എഫ്, എഐഎസ്എഫ് എന്നീ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ക്യാമ്പസിൽ സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു അന്ന് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്.
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഗവർണർ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രൊട്ടസ്റ്റർമാർ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി വേദിയിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തുകയും സെമിനാർ തടസപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഔദ്യോഗിക പരിപാടി തടസപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എസ്എഫ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർഥികളെ സർവകലാശാല സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ 25 ഓളം വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു.