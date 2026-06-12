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നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്‌കൂൾ ട്രാവലർ താഴ്‌ചയിലേക്ക് തലകീഴായി മറിഞ്ഞു; വീഡിയോ - SCHOOL TRAVELER ACCIDENT

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നിയന്ത്രണം വിട്ട സ്‌കൂൾ ട്രാവലർ താഴ്‌ചയിലേക്ക് തലകീഴായി മറിഞ്ഞു (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 7:37 PM IST

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വയനാട്: കൽപ്പറ്റ അഡ്‌ലൈഡിൽ സ്‌കൂൾ ട്രാവലർ താഴ്‌ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്ക്. 15 വിദ്യാർഥികളും ഡ്രൈവറും ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നാട്ടുകാരുടെ സംയോജിതമായ ഇടപെടലിൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കൽപ്പറ്റ എൻ എസ് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളുമായി പോയ ട്രാവലറാണ് കയറ്റത്തിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് താഴ്‌ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. കൈതക്കൊല്ലി, ചേനമല മേഖലകളിൽ കുട്ടികളെ ഇറക്കിയ ശേഷം അഡ്‌ലൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. 

കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് നീങ്ങിയ ബസ് സമീപത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ വീടിന് മുകളിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് ബസിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർഥികളെ പുറത്തെടുത്തത്. തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ കൽപ്പറ്റയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

അപകടത്തിൽ മുണ്ടേരി സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവർ ജാസിമിന് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന 15 വിദ്യാർഥികൾക്കും പരിക്കേറ്റെങ്കിലും ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ചികിത്സ തേടിയ വിദ്യാർഥികൾ ആശുപത്രി വിട്ടു. വാഹനം പിന്നോട്ട് നിരങ്ങി നിയന്ത്രണം വിട്ടതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

വയനാട്: കൽപ്പറ്റ അഡ്‌ലൈഡിൽ സ്‌കൂൾ ട്രാവലർ താഴ്‌ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിക്ക്. 15 വിദ്യാർഥികളും ഡ്രൈവറും ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. നാട്ടുകാരുടെ സംയോജിതമായ ഇടപെടലിൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കൽപ്പറ്റ എൻ എസ് എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളുമായി പോയ ട്രാവലറാണ് കയറ്റത്തിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് താഴ്‌ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. കൈതക്കൊല്ലി, ചേനമല മേഖലകളിൽ കുട്ടികളെ ഇറക്കിയ ശേഷം അഡ്‌ലൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. 

കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് നീങ്ങിയ ബസ് സമീപത്തെ ആളൊഴിഞ്ഞ വീടിന് മുകളിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് ബസിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ വിദ്യാർഥികളെ പുറത്തെടുത്തത്. തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ കൽപ്പറ്റയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

അപകടത്തിൽ മുണ്ടേരി സ്വദേശിയായ ഡ്രൈവർ ജാസിമിന് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന 15 വിദ്യാർഥികൾക്കും പരിക്കേറ്റെങ്കിലും ആരുടെയും നില ഗുരുതരമല്ലെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ചികിത്സ തേടിയ വിദ്യാർഥികൾ ആശുപത്രി വിട്ടു. വാഹനം പിന്നോട്ട് നിരങ്ങി നിയന്ത്രണം വിട്ടതാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

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TAGGED:

SCHOOL TRAVELER LOSES CONTROL
SCHOOL BUS ACCIDENT VIDEO
WAYANAD SCHOOL BUS ACCIDENT
NSS HIGHER SECONDARY KALPETTA
SCHOOL TRAVELER ACCIDENT

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ETV Bharat Kerala Team

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