ETV Bharat / Videos

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കണം; കല്‍പ്പറ്റയില്‍ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിന്‍റെ പ്രതിഷേധം - സമാജക്കൂട്ടായ്‌മ പ്രതിഷേധം

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
കല്‍പ്പറ്റയില്‍ പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിന്‍റെ പ്രതിഷേധം (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 18, 2026 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: തൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം, ഭവനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പട്ടിക ജാതി സമാജക്കൂട്ടായ്‌മ വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം. പുതിയ ബസ്‌ സ്‌റ്റാൻ്റ് പരിസരത്ത് നിന്ന് കലക്‌ടറേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിലും തുടർന്ന് നടന്ന ധർണയിലും നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. 

പിഎസ്‌സി, എംപ്ലോയ്‌മെൻ്റ് മേഖലകളിലെ അവസരങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും എസ്‌സി വിഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കണെമെന്നുമാണ് സമർക്കാരുടെ ആവശ്യം. ഇ- ഗ്രാൻ്റ്, ലെമസം ഗ്രാൻ്റ്, സ്‌കോളർഷിപ്പ് എന്നിവ സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹ ധനസഹായം  അഞ്ചുലക്ഷമാക്കണം എന്നതും പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. ജില്ലയിൽ ഉള്ള മുഴുവൻ പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്കും ഭൂമി, പട്ടയം, ഭവനം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 

ഭവന പദ്ധതിയുടെ തുക പത്തു ലക്ഷം രൂപയാക്കുകയും, ഭവന നവീകരണത്തിന് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഒരാൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും സമരത്തിൽ ഉയർന്നു. സമാജം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സുബ്രമണ്യൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീനിവാസൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സുരേഷ്, സിവിഷ്‌ണ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

For All Latest Updates

TAGGED:

വയനാട് പട്ടികജാതി പ്രതിഷേധം
PROTEST IN KALPETTA
പട്ടികജാതി സമാജക്കൂട്ടായ്‌മ സമരം
PROTEST IN WAYANAD
സമാജക്കൂട്ടായ്‌മ പ്രതിഷേധം

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

പാചകവാതക പൈപ്പ്‌ലൈൻ ചോർച്ച എല്‍പിജി ചോര്‍ച്ച കൊച്ചി സേലം എൽപിജി പൈപ്പ്‌ലൈൻ THRISSUR GAS LEAK

കൊച്ചി സേലം എൽപിജി പൈപ്പ്‌ലൈനിൽ ചോർച്ച; മേഖലയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം

March 18, 2026 at 3:20 PM IST
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പത്മജാ വേണുഗോപാൽ യുഡിഎഫ് എൽഡിഎഫ് എൻഡിഎ KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026

തൃശൂരില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട്; റോഡ്‌ ഷോയുമായി പത്മജയും ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്‌ണനും ടിഎന്‍ പ്രതാപനും

March 18, 2026 at 11:10 AM IST
തേൻ ഗ്രാമം പദ്ധതി വയനാട് തേനീച്ച കൃഷി നീർത്തട വികസന പദ്ധതി

'വെരി സ്വീറ്റ്'; വയനാട്ടിൽ തേൻ ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം, ആദ്യ തേൻ വിളവെടുപ്പ് ശ്രദ്ധേയം

March 17, 2026 at 1:08 PM IST
NDA CANDIDATES KAVITHA KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 കവിത എഎസ്‌ വയനാട് എന്‍ഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥി

'ഇത്തവണ മത്സരം ജയിക്കാനായി'; ബത്തേരിയില്‍ പ്രതീക്ഷയുമായി എന്‍ഡിഎ

March 17, 2026 at 8:19 AM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.