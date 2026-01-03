ETV Bharat / Videos

'നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കൂടുതല്‍ സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടും, സീറ്റ് വച്ചുമാറില്ല': സാദിഖലി ശിഹാബ്‌ തങ്ങള്‍ - SADIQ ALI THANGAL ON ELECTION

സാദിഖലി ശിഹാബ്‌ തങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട്. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 3, 2026 at 5:42 PM IST

1 Min Read
മലപ്പുറം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിലവിലെ സീറ്റുകള്‍ നിലനിര്‍ത്തുമെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ്‌ തങ്ങള്‍. അര്‍ഹതപ്പെട്ട സീറ്റുകള്‍ ലീഗിന് വേണ്ടിവരുമെന്നും സീറ്റുകള്‍ വച്ചുമാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടി നേരത്തെ തന്നെ മത്സരിക്കുന്ന സീറ്റുകളുണ്ട്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കൂടി കണക്കാക്കുമ്പോള്‍ ലീഗിന് കൂടുതല്‍ സീറ്റില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുണ്ടെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് അക്കാര്യം ഉള്‍ക്കൊള്ളുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും സാദിഖലി തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. ലീഗിന്‍റെ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ലീഗ് തന്നെ മത്സരിക്കും. നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വനിതകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാമുഖ്യം നല്‍കും. പുതുമുഖങ്ങളെയും അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളവരെയും  സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും സാദിഖലി തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. അതിനനുസരിച്ച്‌ കൂടുതല്‍ സീറ്റ് ലഭിക്കണമെന്ന് പ്രവര്‍ത്തകരും നേതൃത്വവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ലീഗിന് കൂടുതല്‍ സീറ്റ് ലഭിച്ചാല്‍ അതിന് ആനുപാതികമായി വനിതകള്‍ക്കുള്ള സീറ്റിലും വര്‍ധനവുണ്ടാകും. അതേസമയം സീറ്റ് വച്ചുമാറുന്ന കാര്യത്തില്‍ ജയസാധ്യത മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുക. വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടിയുമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുന്നണി ബന്ധവും ലീഗിനില്ലെന്നും തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രസ്‌താവനകളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പ്രസ്‌താവനകള്‍ ജനം തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നതും അതാണെന്നും സാദിഖലി തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ലീഗിനെ വെള്ളാപ്പള്ളി തിരുത്തേണ്ടതില്ലെന്നും ലീഗ് സഹിഷ്‌ണുതയും സഹവര്‍ത്തിത്വവും ഉള്ള പാര്‍ട്ടിയാണ്. അതേസമയം പിവി അൻവറിന്‍റെ കാര്യം യുഡിഎഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി തീരുമാനിക്കുമെന്നും സാദിഖലി ശിഹാബ്‌ തങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION
MUSLIM LEAGUE ASSEMBLY ELECTION
SADIQ ALI SHIHAB THANGAL
SADIQ ALI THANGAL ABOUT VELLAPPALLI
SADIQ ALI THANGAL ON ELECTION

