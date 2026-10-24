ശബരിമല നെയ്യ് ക്രമക്കേട്; അറസ്റ്റിലായ കരാറുകാരൻ ബിനു റിമാൻഡിൽ
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Published : October 24, 2026 at 4:55 PM IST
കൊല്ലം: ശബരിമല സന്നിധാനത്തേയ്ക്കുള്ള മിൽമ നെയ്യ് മറിച്ചു വിറ്റ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി റിമാൻഡിൽ. ട്രാൻസ്പോർട് കരാറുകാരനായ എസ്എസ് ബിനുവിനെയാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. മിൽമ നെയ്യ് ക്രമക്കേട് കേസിലെ ആദ്യ അറസ്റ്റാണിത്. ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് കാലത്ത് സന്നിധാനത്തേക്ക് മിൽമയുടെ നെയ്യ് എത്തിക്കാനുള്ള കരാറെടുത്ത ബിനുവാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മിൽമയുടെ ഡയറികളിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട നെയ്യ് ലോറികൾ പ്രതി തമിഴ്നാട്ടിലെ 'ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ട്രേഡേഴ്സ്', 'ലിയോ ട്രേഡേഴ്സ്' എന്നീ ഏജൻസികളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. ഇതിനായി പ്രതി 11,000 ലിറ്റർ നെയ്യുടെ ഇൻവോയ്സ് വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കി. മിൽമയുടെ നെയ്യ് ഇവർക്ക് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് മറിച്ചുവിറ്റ ശേഷം ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതും വില കുറഞ്ഞതുമായ നെയ്യ് മിൽമയുടെ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഉണ്ടായതായാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. നെയ്യ് മറിച്ച് വിറ്റതിലൂടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതി ഉണ്ടാക്കി എന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കൊല്ലം ജില്ലാ ജയിലിലേക്കാണ് പ്രതിയെ മാറ്റിയത്. മിൽമ നെയ്യ് ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
കൊല്ലം: ശബരിമല സന്നിധാനത്തേയ്ക്കുള്ള മിൽമ നെയ്യ് മറിച്ചു വിറ്റ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതി റിമാൻഡിൽ. ട്രാൻസ്പോർട് കരാറുകാരനായ എസ്എസ് ബിനുവിനെയാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത്. മിൽമ നെയ്യ് ക്രമക്കേട് കേസിലെ ആദ്യ അറസ്റ്റാണിത്. ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് കാലത്ത് സന്നിധാനത്തേക്ക് മിൽമയുടെ നെയ്യ് എത്തിക്കാനുള്ള കരാറെടുത്ത ബിനുവാണ് അറസ്റ്റിലായത്. മിൽമയുടെ ഡയറികളിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട നെയ്യ് ലോറികൾ പ്രതി തമിഴ്നാട്ടിലെ 'ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ട്രേഡേഴ്സ്', 'ലിയോ ട്രേഡേഴ്സ്' എന്നീ ഏജൻസികളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. ഇതിനായി പ്രതി 11,000 ലിറ്റർ നെയ്യുടെ ഇൻവോയ്സ് വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കി. മിൽമയുടെ നെയ്യ് ഇവർക്ക് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് മറിച്ചുവിറ്റ ശേഷം ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതും വില കുറഞ്ഞതുമായ നെയ്യ് മിൽമയുടെ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഉണ്ടായതായാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. നെയ്യ് മറിച്ച് വിറ്റതിലൂടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം പ്രതി ഉണ്ടാക്കി എന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ട്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കൊല്ലം ജില്ലാ ജയിലിലേക്കാണ് പ്രതിയെ മാറ്റിയത്. മിൽമ നെയ്യ് ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കൂടുതൽ പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.