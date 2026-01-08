ETV Bharat / Videos

ശബരിമല തീര്‍ഥാടകരുടെ വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചു; ഒരു മരണം, 10 പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്: VIDEO - ROAD ACCIDENT PATHANAMTHITTA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
അപകടത്തിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 8, 2026 at 6:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയിൽ വാഹനാപകടം. ശബരിമല തീര്‍ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച കാറും മിനി ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചു. ഒരാള്‍ മരിച്ചു. കര്‍ണാടക സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. പത്ത് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്.  റാന്നി
മന്ദിരംപടിയ്‌ക്ക് സമീപം ഇന്ന് (ജനുവരി 08) ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12.30ഓടെയാണ് അപകടം. ശബരിമല ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളാണ് കാറില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേസമയം ദര്‍ശനത്തിനായി പോകുന്ന സംഘമായിരുന്നു ബസില്‍. അതിവേഗത്തിലായിരുന്ന ഇരു വാഹനങ്ങളും മന്ദിരംപടിയ്‌ക്ക് സമീപം വച്ച് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട് തൃശനാപള്ളിയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഡ്രൈവര്‍ അടക്കം 20 പേരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ വാഹനത്തിന്‍റെ ചില്ല് തകര്‍ന്നതോടെ ഒരാള്‍ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചുപോയെന്ന് ബസിലുണ്ടായിരുന്ന തീര്‍ഥാടകര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അപകട വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ റാന്നി പൊലീസും ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി. വാഹനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങി കിടന്നവരെ പുറത്തെടുത്തു. തുടര്‍ന്ന് അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റവരെ പത്തനംതിട്ടയിലെയും റാന്നിയിലെയും ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ഇരു വാഹനങ്ങളുടെയും മുന്‍വശം പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു. അപകടത്തിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. 

പത്തനംതിട്ട: പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ സംസ്ഥാന പാതയിൽ വാഹനാപകടം. ശബരിമല തീര്‍ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച കാറും മിനി ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചു. ഒരാള്‍ മരിച്ചു. കര്‍ണാടക സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. പത്ത് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്.  റാന്നി
മന്ദിരംപടിയ്‌ക്ക് സമീപം ഇന്ന് (ജനുവരി 08) ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12.30ഓടെയാണ് അപകടം. ശബരിമല ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്ന തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളാണ് കാറില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേസമയം ദര്‍ശനത്തിനായി പോകുന്ന സംഘമായിരുന്നു ബസില്‍. അതിവേഗത്തിലായിരുന്ന ഇരു വാഹനങ്ങളും മന്ദിരംപടിയ്‌ക്ക് സമീപം വച്ച് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട് തൃശനാപള്ളിയില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഡ്രൈവര്‍ അടക്കം 20 പേരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ വാഹനത്തിന്‍റെ ചില്ല് തകര്‍ന്നതോടെ ഒരാള്‍ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചുപോയെന്ന് ബസിലുണ്ടായിരുന്ന തീര്‍ഥാടകര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അപകട വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ റാന്നി പൊലീസും ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി. വാഹനങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങി കിടന്നവരെ പുറത്തെടുത്തു. തുടര്‍ന്ന് അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റവരെ പത്തനംതിട്ടയിലെയും റാന്നിയിലെയും ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ഇരു വാഹനങ്ങളുടെയും മുന്‍വശം പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു. അപകടത്തിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCIDENT DEATH
CAR AND BUS COLLIDED
SABARIMALA DEVOTEES ACCIDENT
SABARIMALA
ROAD ACCIDENT PATHANAMTHITTA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

BUS DRIVER USE MOBILE PHONE THRISSUR ADVENTURES DRIVING OF A BUS DRIVER BUS DRIVER USE PHONE WHILE DRIVING

ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവറുടെ സാഹസിക യാത്ര; കർശന നടപടിയെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്

January 7, 2026 at 7:48 PM IST
THRISSUR LATEST NEWS ELEPHANT ATTACK WILD ELEPHANT ATTACK TEMPLE QUARTERS DAMAGED

കാട്ടാന ആക്രമണം; അതിരപ്പിള്ളിയില്‍ ക്ഷേത്രവും തൊഴിലാളി ലയങ്ങളും തകർത്തു

January 6, 2026 at 1:35 PM IST
ROBBERY CASES IN THRISSUR THRISSUR GOLD ROBBERY Theft Case Arrest

ഉത്സവത്തിനിടെ മോഷണ ശ്രമം; യുവതിയെ തടഞ്ഞുവച്ച് പൊലീസിന് കൈമാറി, കവര്‍ച്ചയ്‌ക്കിടെ കുഞ്ഞിന് കഴുത്തില്‍ മുറിവേറ്റു

January 6, 2026 at 12:47 PM IST
P K BASHEER MLA VELLAPPALLY NATESAN VELLAPPALLY NATESAN AGAINST LEAGUE VELLAPPALLY NATESAN CONTROVERSY

'പേര് നോക്കി തീവ്രവാദി പട്ടം ചാർത്തുന്നു'; വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ വിമർശിച്ച് പികെ ബഷീർ എംഎല്‍എ

January 5, 2026 at 4:39 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.