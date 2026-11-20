അപകടം തുടര്ക്കഥയാകുന്നു! പാലക്കാട് ലോറിയും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചു; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 20, 2026 at 4:25 PM IST
പാലക്കാട്: വടക്കാഞ്ചേരി തങ്കം ജങ്ഷനിൽ ലോറിയും സ്വകാര്യ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഇരുപത് പേർക്ക് പരിക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ ദേശീയപാതയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കണ്ണമ്പ്ര ഭാഗത്തുനിന്ന് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് റോഡ് വഴി തങ്കം ജങ്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടെ എതിർദിശയിൽനിന്ന് എത്തിയ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർക്കാണ് അപകടത്തിൽ കൂടുതലായും പരിക്കേറ്റത്. ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ലോറി ഡ്രൈവർക്കും കാലിന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരെയും ഇരട്ടക്കുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചശേഷം നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിലും ബൈക്കിലും ഇടിച്ചു.വടക്കാഞ്ചേരി റോഡിൽ ഇതിന് മുമ്പും സമാനമായ രീതിയിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം വടക്കാഞ്ചേരി മംഗലം ഭാഗത്ത് ദേശീയപാതയിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗോതമ്പ് കയറ്റിവന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലേക്ക് മറിഞ്ഞിരുന്നു. ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് ഡ്രൈവറെ പുറത്തെടുത്തത്.അപകടത്തില് ഡ്രൈവർക്ക് കാര്യമായ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പാതയിലെ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.
പാലക്കാട്: വടക്കാഞ്ചേരി തങ്കം ജങ്ഷനിൽ ലോറിയും സ്വകാര്യ ബസും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഇരുപത് പേർക്ക് പരിക്ക്. ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ ദേശീയപാതയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കണ്ണമ്പ്ര ഭാഗത്തുനിന്ന് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് റോഡ് വഴി തങ്കം ജങ്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനിടെ എതിർദിശയിൽനിന്ന് എത്തിയ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ബസിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാർക്കാണ് അപകടത്തിൽ കൂടുതലായും പരിക്കേറ്റത്. ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ലോറി ഡ്രൈവർക്കും കാലിന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ എല്ലാവരെയും ഇരട്ടക്കുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചശേഷം നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിലും ബൈക്കിലും ഇടിച്ചു.വടക്കാഞ്ചേരി റോഡിൽ ഇതിന് മുമ്പും സമാനമായ രീതിയിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം വടക്കാഞ്ചേരി മംഗലം ഭാഗത്ത് ദേശീയപാതയിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഗോതമ്പ് കയറ്റിവന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലേക്ക് മറിഞ്ഞിരുന്നു. ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരാണ് ഡ്രൈവറെ പുറത്തെടുത്തത്.അപകടത്തില് ഡ്രൈവർക്ക് കാര്യമായ പരിക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പാതയിലെ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.