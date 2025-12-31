കേരളാ സർ... നാനാ ജാതി മതസ്ഥർ ഒരു മുറ്റത്ത് ഒത്തുചേർന്ന മൂഹൂർത്തം, അയ്യപ്പന്മാർക്ക് സ്നേഹ സമ്മാനവുമായി ജനപ്രതിനിധികള് - RELIGIOUS HARMONY IN KERALA
Published : December 31, 2025 at 1:25 PM IST
മലപ്പുറം: മതസൗഹാർദത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ച. നാനാ ജാതി മതസ്ഥർ ഒരു മുറ്റത്ത് ഒത്തുചേർന്ന മൂഹൂർത്തം. പോത്തുകൽ അപ്പൻകാപ്പ് ഉന്നതിയിലെ കാഴ്ച കേരളത്തിൻ്റെ മതസൗഹാർദത്തിൻ്റെ ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായിരുന്നു. ശബരിമല ദർശനത്തിന് പുറപ്പെടുന്ന അയ്യപ്പന്മാരെ യാത്രയയക്കാൻ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ നേരിട്ട് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ മതത്തിനും ജാതിക്കും ഇടമില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് ഉയർന്നത്.
ഇന്നലെ(ഡിസംബർ 30) ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് പോത്തുകൽ അപ്പൻകാപ്പ് ഉന്നതിയിൽ നിന്നുള്ള 42 അയ്യപ്പന്മാർ ശബരിമല ദർശനത്തിനായി യാത്ര തിരിച്ചത്. ഇരുമുടി കെട്ടുനിറ ചടങ്ങിനിടെ പോത്തുകൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ മുണ്ടേരി വാർഡ് അംഗം അബ്ദു കുന്നുമ്മലും തമ്പുരാട്ടിക്കല്ല് വാർഡ് അംഗം സെമീർ ബാബുവും ഉന്നതിയിൽ എത്തി. കെട്ടുനിറ ചടങ്ങിൽ ഇരുവരും സജീവമായി പങ്കാളികളായി. അയ്യപ്പന്മാർക്ക് വെള്ളക്കുപ്പികളും ഫലങ്ങളടങ്ങിയ കിറ്റുകളും ഇവർ കൈമാറി.
മതത്തിൻ്റെ ജാതിയുടെയും പേരിൽ പലപ്പോഴും വേർതിരിവുകളും അക്രമണങ്ങളും ഉയരുന്ന കാലത്ത്, അയ്യപ്പന്മാരെ സ്നേഹത്തോടെ യാത്രയയക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ നേരിട്ട് എത്തിയതിൽ അയ്യപ്പന്മാർ സന്തോഷവും നന്ദിയും പങ്കുവച്ചു.
അപ്പൻകാപ്പ് ഉന്നതിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 42 പേരാണ് ഇത്തവണ അയ്യനെകാണാൻ പോകുന്നതെന്നും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നുവെന്നും വാർഡ് മെമ്പറായ അബ്ദു പറഞ്ഞു. "അയ്യപ്പന്മാരുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു. ഇവർക്ക് യാത്രാ മംഗളം നേരാനും അവർക്ക് യാത്രയിൽ കഴിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കുടിവെള്ളവും ഞങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. തീർഥാടകർ അയ്യനെ കണ്ട് പൂർണ ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തോടെ മടങ്ങിവരാൻ ആശംസിക്കുന്നു" എന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ അബ്ദു പറഞ്ഞു.
പ്രളയങ്ങൾക്കും കൊവിഡ് മഹാമാരിക്കും ശേഷം ഇത്രയും പേർ ഒരുമിച്ച് അപ്പൻകാപ്പ് ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് ശബരിമല ദർശനത്തിന് പോകുന്നത് ആദ്യമാണെന്ന് അയ്യപ്പന്മാർ പറഞ്ഞു. രണ്ട് ബസുകളിലായാണ് സംഘം യാത്ര തിരിച്ചത്. ശബരിമല ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി സംഘം ജനുവരി 2ന് മടങ്ങിയെത്തും.
