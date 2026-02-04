ETV Bharat / Videos

കുരുത്തക്കേട് ഇത്തിരി കൂടുതലാ...ഒരാവേശത്തിലങ്ങ് കേറിയതാ, മരത്തില്‍ പെട്ട് സിംഹക്കുട്ടി - LION CUB CLIMBS TREE

മരത്തിൽ വലിഞ്ഞു കേറുന്ന സിംഹക്കുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 4, 2026 at 1:41 PM IST

1 Min Read
ഗാന്ധിനഗർ: എടാ..പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലടാ.. കൗതുകം ലേശം കൂടി പോയതാ....പറഞ്ഞ് വന്നത് ഒരു കുസൃതികാരൻ സിംഹക്കുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിംഹക്കുട്ടിയുടെ മരം കയറ്റമാണിപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയം. സിംഹം മരം കയറുമോ എന്നാണല്ലേ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. സംഭവം ഒരു കൗതുകത്തിന് മരത്തിൽ കയറിയതാണെങ്കിലും തിരിച്ചിറങ്ങാൻ കുറച്ചധികം പണിപ്പെട്ടു. സഹായത്തിനായി അമ്മ സിംഹവും അച്ഛൻ സിംഹവും മറ്റൊരു കുട്ടി സിംഹവും വന്നെങ്കിലും സിംഹക്കുട്ടിയെ താഴെയിറക്കാൻ അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടി. അമ്മയോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കുട്ടി സിംഹം മരം കയറാൻ പോകുന്നത്. മരം കയറ്റത്തിൽ നല്ല പരിചയമുള്ളപോലെ തന്നെ സിംഹക്കുട്ടി മരം കയറിയെങ്കിലും പകുതിയെത്തിയപ്പോൾ സിംഹക്കുട്ടി ചെറുതായൊന്ന് പെട്ടു. താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ മുകളിലേക്ക് കയറാനും വയ്യ എന്ന അവസ്ഥയായി. തൻ്റെ കുട്ടി മരത്തിൽ കയറി കുടുങ്ങിപ്പോയെന്ന് മനസിലാക്കിയ അച്ഛൻ സിംഹവും അമ്മ സിംഹവും കുട്ടി സിംഹത്തെ താഴെയിറക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. സാസൻ ഗിർ ജംഗിൾ സഫാരിക്കിടെ ഒരു സഞ്ചാരി പകർത്തിയതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ. സിംഹങ്ങൾ പൊതുവേ പുള്ളിപ്പുലികളെ പോലെ മരം കയറ്റിത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരല്ല. അത്തരം കാഴ്‌ച അപൂർവമായത് കൊണ്ടാണ് സഞ്ചാരി ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയത്.

