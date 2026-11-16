റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ് 2026: മുഖ്യാതിഥിയായി അമിത് ഷാ; ആദരിക്കുന്നത് ഒൻപത് പ്രതിഭകളെ
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Published : November 16, 2026 at 6:36 PM IST
വിജയവാഡ: ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ കലാവേദികയിൽ 'റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ്' (Ramoji Excellence Awards) രണ്ടാം പതിപ്പിന് തുടക്കം. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഒൻപത് പ്രതിഭകളെ (നവംബർ 16) ആദരിക്കുന്നു. മാധ്യമ രംഗത്തെ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള വ്യക്തിത്വവും റാമോജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ഥാപകനുമായ ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ 90-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ പുരസ്കാര ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് എസ്. അബ്ദുൾ നസീർ, മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളാണ്. കൂടാതെ, മറ്റ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.
ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ സ്മരണാർഥം കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ചതാണ് എക്സലൻസ് പുരസ്കാരങ്ങൾ. സത്യസന്ധത, ദൃഢനിശ്ചയം, സേവനസന്നദ്ധത എന്നിവയിലുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അവാർഡുകൾക്ക് പ്രചോദനമുണ്ടായത്. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന്, അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുകയും രാജ്യപുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളെയാണ് 'റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ്' ആദരിക്കുന്നത്.
പത്രപ്രവർത്തനം, കലയും സംസ്കാരവും, ഗ്രാമവികസനവും കൃഷിയും, ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും, സേവനവും മാനവികതയും, വനിതാ പ്രതിഭ, യുവ ഐക്കൺ, വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദ്യശാസ്ത്രവും ആരോഗ്യവും എന്നിങ്ങനെ ഒമ്പത് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഈ വർഷം വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, ആരോഗ്യം എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ, ആദ്യ പതിപ്പിൽ ഏഴ് പേർക്ക് നൽകിയിരുന്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇത്തവണ ഒമ്പത് പേർക്കായി വർധിപ്പിച്ചു. ഓരോ പുരസ്കാര ജേതാവിനും ഫലകവും, പ്രശംസാപത്രവും, 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസും സമ്മാനമായി നൽകും.
വിജയവാഡ: ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കർ കലാവേദികയിൽ 'റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ്' (Ramoji Excellence Awards) രണ്ടാം പതിപ്പിന് തുടക്കം. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഒൻപത് പ്രതിഭകളെ (നവംബർ 16) ആദരിക്കുന്നു. മാധ്യമ രംഗത്തെ ദീർഘദൃഷ്ടിയുള്ള വ്യക്തിത്വവും റാമോജി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്ഥാപകനുമായ ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ 90-ാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ പുരസ്കാര ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് എസ്. അബ്ദുൾ നസീർ, മുഖ്യമന്ത്രി എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പവൻ കല്യാൺ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളാണ്. കൂടാതെ, മറ്റ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.
ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ സ്മരണാർഥം കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ചതാണ് എക്സലൻസ് പുരസ്കാരങ്ങൾ. സത്യസന്ധത, ദൃഢനിശ്ചയം, സേവനസന്നദ്ധത എന്നിവയിലുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അവാർഡുകൾക്ക് പ്രചോദനമുണ്ടായത്. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന്, അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുകയും രാജ്യപുരോഗതിക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളെയാണ് 'റാമോജി എക്സലൻസ് അവാർഡ്സ്' ആദരിക്കുന്നത്.
പത്രപ്രവർത്തനം, കലയും സംസ്കാരവും, ഗ്രാമവികസനവും കൃഷിയും, ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും, സേവനവും മാനവികതയും, വനിതാ പ്രതിഭ, യുവ ഐക്കൺ, വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദ്യശാസ്ത്രവും ആരോഗ്യവും എന്നിങ്ങനെ ഒമ്പത് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഈ വർഷം വിദ്യാഭ്യാസം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, ആരോഗ്യം എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ, ആദ്യ പതിപ്പിൽ ഏഴ് പേർക്ക് നൽകിയിരുന്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ ഇത്തവണ ഒമ്പത് പേർക്കായി വർധിപ്പിച്ചു. ഓരോ പുരസ്കാര ജേതാവിനും ഫലകവും, പ്രശംസാപത്രവും, 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസും സമ്മാനമായി നൽകും.