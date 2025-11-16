ETV Bharat / Videos

LIVE: റാമോജി എക്‌സലൻസ് അവാർഡ് 2025 പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു - RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025 LIVE

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 16, 2025 at 6:53 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്ത് വിവിധ മേഖലകളില്‍ കഴിവ് തെളിയിച്ച പ്രതിഭകള്‍ക്കായി ഈ വര്‍ഷത്തെ എക്‌സലൻസ് അവാർഡുകള്‍ റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മാധ്യമ പ്രവർത്തനം, സംരംഭം, പൊതുപ്രവർത്തനം എന്നിവയിലൂടെ രാഷ്‌ട്ര നിർമാണത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതിന് രാജ്യം പത്മവിഭൂഷൺ ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ച ശ്രീ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ഓർമദിനത്തിലാണ് വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്നത്. മുഖ്യാഥിതിയായി എത്തിയ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണനാണ് മികച്ച പ്രതിഭകള്‍ക്കുള്ള അവാര്‍ഡ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. തെലങ്കാന ഗവർണർ ജിഷ്‌ണു ദേവ് വർമ്മ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരും പരിപാടിയില്‍ വിശിഷ്‌ടാഥികളായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സേവനം, ഡിസിപ്ലിൻ, രാഷ്ട്രനിർമ്മാണം എന്നിവയിൽ മികവോടെ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തികളെയാണ് പ്രത്യേകം ആദരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുത്ത മേഖലകളിൽ മാതൃകാപരമായി പ്രവത്തിക്കുകയും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്‌ത വ്യക്തികള്‍ക്ക് അവാർഡുകൾ നൽകിയാണ് ആദരിക്കുന്നത്. സുതാര്യതവും കൃത്യവുമായ പരിശോധനകളിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഏഴ്‌ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് അവാർഡുകള്‍ നൽകി ആദരിക്കുന്നത്. വിദഗ്ദ്ധ പാനലുകൾ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ലഭിച്ച നോമിനേഷനുകള്‍ വിലയിരുത്തി ഓരോ വിഭാഗത്തിലും മൂന്ന് ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയാറാക്കിയാണ് അന്തിമ പട്ടിക തയാറാക്കിയത്. ഈനാട്, ഇടിവി ഭാരത് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ വഴി സ്വതന്ത്രമായ പരിശോധനകള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കിയാണ് ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഒരു അവാർഡ് ജേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025
RAMOJI GROUP
RAMOJI FILM CITY
RAMOJI BIRTH ANNIVERSARY
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2025 LIVE

ETV Bharat Kerala Team

