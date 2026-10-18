വനിതാ എസ്ഐയുടെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ മൗനം; പിണറായിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
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Published : October 18, 2026 at 2:00 PM IST
തൃശൂർ: ചേലക്കരയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഇടപെട്ട് വനിതാ എസ്ഐയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മൗനം. മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രതികരിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറി. തൃശൂരിൽ വച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തുടർന്ന് ഇഡി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് നോട്ടിസ് അയച്ച കാര്യത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു. കത്ത് അയച്ചു എന്ന വിവരം തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്കാര്യത്തിൽ നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയൻ ഹാജരാകില്ല എന്ന വാർത്തയാണ് താൻ കണ്ടതെന്നും എന്നാൽ ഹാജരാകണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണെന്നും തനിക്ക് ഇതിൽ അഭിപ്രായമില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിണറായിയെ ചൊല്ലി മുന്നണി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തർക്കമില്ലെന്നും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരുതരത്തിലുള്ള അസ്വാരസ്യവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. മാത്യു കുഴൽനാടൻ്റെ പരാമർശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിൽ പാർട്ടി എല്ലാവരുമായി ആലോചിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല.
തൃശൂർ: ചേലക്കരയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഇടപെട്ട് വനിതാ എസ്ഐയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മൗനം. മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രതികരിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറി. തൃശൂരിൽ വച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തുടർന്ന് ഇഡി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് നോട്ടിസ് അയച്ച കാര്യത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു. കത്ത് അയച്ചു എന്ന വിവരം തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്കാര്യത്തിൽ നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിണറായി വിജയൻ ഹാജരാകില്ല എന്ന വാർത്തയാണ് താൻ കണ്ടതെന്നും എന്നാൽ ഹാജരാകണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹമാണെന്നും തനിക്ക് ഇതിൽ അഭിപ്രായമില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിണറായിയെ ചൊല്ലി മുന്നണി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തർക്കമില്ലെന്നും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരുതരത്തിലുള്ള അസ്വാരസ്യവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. മാത്യു കുഴൽനാടൻ്റെ പരാമർശത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിൽ പാർട്ടി എല്ലാവരുമായി ആലോചിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല.