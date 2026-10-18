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കിഫ്‌ബി ഒരു വെള്ളാനയായിരുന്നു, അന്വേഷണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും; രമേശ് ചെന്നിത്തല

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രമേശ് ചെന്നിത്തല സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 18, 2026 at 8:19 AM IST

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ആലപ്പുഴ: കിഫ്ബി വെള്ളാനയായിരുന്നുവെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും. കഫ്ബിയിലൂടെ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് പാർട്ടി താത്‌പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. സ്‌റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ആലപ്പുഴയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 200 മുതൽ 500 കോടി രൂപ വരെയാണ് കിഫ്ബി പരസ്യത്തിനായി ചെലവഴിച്ചത്. 

"തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രചാരവേലകളും കിഫ്ബിയുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് എൽഡിഎഫ് നടപ്പാക്കിയത്. കേരളത്തെ കടക്കണിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം ഇടത് സർക്കാരിനാണ്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് കിഫ്ബി. 60000 കോടിയിലധികം രൂപ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ച് പാർട്ടി താത്‌പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും" രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ജീവനക്കാരോട് ഇടതുമുന്നണി അവഗണന കാട്ടി. ജീവനക്കാരെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. കണ്ണൂരിലെയും പാലക്കാട്ടെയും ഭൂമി വാങ്ങൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

ആലപ്പുഴ: കിഫ്ബി വെള്ളാനയായിരുന്നുവെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും. കഫ്ബിയിലൂടെ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് പാർട്ടി താത്‌പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. സ്‌റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം ആലപ്പുഴയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 200 മുതൽ 500 കോടി രൂപ വരെയാണ് കിഫ്ബി പരസ്യത്തിനായി ചെലവഴിച്ചത്. 

"തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പ്രചാരവേലകളും കിഫ്ബിയുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് എൽഡിഎഫ് നടപ്പാക്കിയത്. കേരളത്തെ കടക്കണിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതിൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം ഇടത് സർക്കാരിനാണ്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് കിഫ്ബി. 60000 കോടിയിലധികം രൂപ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ചെലവഴിച്ച് പാർട്ടി താത്‌പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും" രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ജീവനക്കാരോട് ഇടതുമുന്നണി അവഗണന കാട്ടി. ജീവനക്കാരെ ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്തിയാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. കണ്ണൂരിലെയും പാലക്കാട്ടെയും ഭൂമി വാങ്ങൽ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

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