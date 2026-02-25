ETV Bharat / Videos

വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ എട്ടടി നീളമുള്ള കൂറ്റന്‍ പെരുമ്പാമ്പ്; പ്രദേശത്ത് പാമ്പുകളെത്തുന്നത് സ്ഥിരം - PYTHON RESCUED HOUSE CHHATTISGARH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
വീടിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ കൂറ്റന്‍ പെരുമ്പാമ്പ് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 25, 2026 at 2:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

റായ്‌പൂർ:വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് എട്ടടി നീളമുള്ള പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി. ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ കോർബ ജില്ലയിലെ കർത്തലയിലുള്ള ബാഗ്ബുഡ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നാണ് പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്. ആദ്യം പെരുമ്പാമ്പിനെ ഓടിക്കാൻ കുടുംബം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. 

പിന്നീട് പാമ്പ് പിടുത്ത സംഘത്തെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ പാമ്പ് പിടുത്ത സംഘം സ്ഥലത്ത് എത്തി പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ജിതേന്ദ്ര സാരഥി, ഭൂപേന്ദ്ര ജഗത് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്. എട്ട് അടി നീളമുള്ള പെരുപാമ്പ് 15 അടി ഉയരമുള്ള മേൽക്കൂരയിൽ എങ്ങനെ എത്തിയെന്നത് വ്യക്തമല്ല. വൈവിധ്യമാർന്ന പാമ്പുകൾക്ക് പേരുകേട്ട നാടാണ് കോർബ ജില്ല. 

കോർബ ജില്ലയിലെ കർത്തലയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ രാജവെമ്പാലകൾ കൂട്ടത്തോടെ കാണാറുണ്ട്. 18 അടി ഉയരമുള്ള രാജവെമ്പാലയെ വരെ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. ഈ പ്രദേശത്ത് വിവിധ ഇനങ്ങളിലുള്ള പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പാമ്പുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി വനം വകുപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.  

റായ്‌പൂർ:വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് എട്ടടി നീളമുള്ള പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി. ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ കോർബ ജില്ലയിലെ കർത്തലയിലുള്ള ബാഗ്ബുഡ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നാണ് പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്. ആദ്യം പെരുമ്പാമ്പിനെ ഓടിക്കാൻ കുടുംബം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. 

പിന്നീട് പാമ്പ് പിടുത്ത സംഘത്തെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ പാമ്പ് പിടുത്ത സംഘം സ്ഥലത്ത് എത്തി പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ജിതേന്ദ്ര സാരഥി, ഭൂപേന്ദ്ര ജഗത് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പാമ്പിനെ പിടികൂടിയത്. എട്ട് അടി നീളമുള്ള പെരുപാമ്പ് 15 അടി ഉയരമുള്ള മേൽക്കൂരയിൽ എങ്ങനെ എത്തിയെന്നത് വ്യക്തമല്ല. വൈവിധ്യമാർന്ന പാമ്പുകൾക്ക് പേരുകേട്ട നാടാണ് കോർബ ജില്ല. 

കോർബ ജില്ലയിലെ കർത്തലയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ രാജവെമ്പാലകൾ കൂട്ടത്തോടെ കാണാറുണ്ട്. 18 അടി ഉയരമുള്ള രാജവെമ്പാലയെ വരെ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്‍. ഈ പ്രദേശത്ത് വിവിധ ഇനങ്ങളിലുള്ള പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പാമ്പുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി വനം വകുപ്പ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.  

For All Latest Updates

TAGGED:

PYTHON RESCUED HOUSE CHHATTISGARH
SNAKE ATTACK
SNAKE
SNAKE FOUND ROOF OF A HOUSE
PYTHON RESCUED HOUSE CHHATTISGARH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

VINTAGE MODEL CARS AUTOMOBILE EXHIBITION VINTAGE CLASSIC CARS CHANDIGARH CAR EXHIBITION VIDEO

വിൻ്റേജ് ക്ലാസിക് കാറുകൾ ദാ ഇവിടെ... ത്രിദിന എക്‌സിബിഷനിൽ വാഹനപ്രേമികളുടെ തിക്കും തിരക്കും

February 24, 2026 at 4:07 PM IST
PYTHONS FOUND KARNATAKA 6 PYTHONS FOUND RESCUED BY FOREST GUARDS PYTHONS RESCUE VIDEO

വീട്ടുവളപ്പില്‍ 6 പെരുമ്പാമ്പുകള്‍; കൈയ്യോടെ പിടികൂടി വനം വകുപ്പ്: VIDEO

February 23, 2026 at 11:46 AM IST
ALIYANS HOTEL KOZHIKKODE KOZHIKODE GUNDA ATTACK REFUSED TO PAY AFTER DINING GUNDA ATTACK VIDEO

ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം പണം നൽകിയില്ല; ചോദ്യം ചെയ്‌തതിന് ഹോട്ടൽ അടിച്ച് തകർത്ത് മൂന്നംഗ സംഘം

February 22, 2026 at 1:24 PM IST
SAMBAR DEER WILD ANIMAL IN KOTTAYAM CHANGANASSERY SAMBAR DEER SAMBAR DEER VIRAL VIDEO

ജനവാസ മേഖലയിൽ മിന്നി മറഞ്ഞ് മ്ലാവ്; ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി സ്‌കൂട്ടർ യാത്രക്കാർ

February 19, 2026 at 5:49 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.