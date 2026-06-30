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റോഡിലെ കുഴിയിൽ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധം; അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചിലെങ്കിൽ സമരമെന്ന് ബിജെപി - BJP PROTEST BY PLANTING BANANA TREE

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ബിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് (ETV Bharat)

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 30, 2026 at 7:48 PM IST

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കോട്ടയം: റോഡിലെ കുഴിയിൽ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധം. കോട്ടയം എംസി റോഡിൽ എസ്എച്ച് മൗണ്ട് പാതയിലെ അപകട കെണികളാകുന്ന കുഴികളിലാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചത്. എംസി റോഡിലെ ചൂട്ടുവേലി ജങ്‌ഷനിലെ റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് പരക്കെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്നത്. മഴപെയ്തതോടെ ഈ വഴിയുള്ള യാത്ര ദുസഹമായി. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡും പല യാത്രക്കാരും കുഴികളിൽ വീഴുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും പതിവായിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്  കുഴി അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി കോട്ടയം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി രംഗത്ത് എത്തിയത്. ബിജെപി വെസ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ലിജിൻലാൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നഗരത്തിലെ റോഡുകൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ എംഎൽഎയും നഗര പിതാവും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എംസി റോഡിലെ ഈ ഗട്ടർ അടയ്ക്കാൻ തയാറായില്ലയെന്ന് സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു. ബിജെപി നേതാവ് മുകേഷ് വിപി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് രതീഷ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അരുൺ മൂലേടം, കുസുമാലയം ബാലകൃഷ്ണൻ, കോട്ടയം നഗരസഭാ കൗൺസിലർ കെ ശങ്കരൻ, വിനു ആർ. മോഹൻ, ദിവ്യ സുജിത്ത്, രേഷ്‌മ നിഷാദ്, വിമല മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കുഴി നികത്താൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

കോട്ടയം: റോഡിലെ കുഴിയിൽ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധം. കോട്ടയം എംസി റോഡിൽ എസ്എച്ച് മൗണ്ട് പാതയിലെ അപകട കെണികളാകുന്ന കുഴികളിലാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ വാഴ നട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചത്. എംസി റോഡിലെ ചൂട്ടുവേലി ജങ്‌ഷനിലെ റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് പരക്കെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുന്നത്. മഴപെയ്തതോടെ ഈ വഴിയുള്ള യാത്ര ദുസഹമായി. പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡും പല യാത്രക്കാരും കുഴികളിൽ വീഴുകയും പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും പതിവായിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്  കുഴി അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി കോട്ടയം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി രംഗത്ത് എത്തിയത്. ബിജെപി വെസ്റ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ലിജിൻലാൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നഗരത്തിലെ റോഡുകൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ എംഎൽഎയും നഗര പിതാവും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എംസി റോഡിലെ ഈ ഗട്ടർ അടയ്ക്കാൻ തയാറായില്ലയെന്ന് സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു. ബിജെപി നേതാവ് മുകേഷ് വിപി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് രതീഷ്, വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അരുൺ മൂലേടം, കുസുമാലയം ബാലകൃഷ്ണൻ, കോട്ടയം നഗരസഭാ കൗൺസിലർ കെ ശങ്കരൻ, വിനു ആർ. മോഹൻ, ദിവ്യ സുജിത്ത്, രേഷ്‌മ നിഷാദ്, വിമല മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. കുഴി നികത്താൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

KOTTAYAM
BJP
ROAD CONSTRUCTION
ROAD CONSTRUCTION WORK STUCKS
BJP PROTEST BY PLANTING BANANA TREE

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ETV Bharat Kerala Team

The language, the culture and political narrative of Kerala have always been unique. ETV Bharat Kerala’s commitment is evident through its dedicated team comprising a group of journalists in the field and a desk team in Hyderabad, all focused on having proper portrayal of the state and projecting it onto the national stage. Its efforts encompass not only comprehensive coverage of current events, but also the presentation of exceptional and one-of-a-kind stories from not just the state but from around the world....view details

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