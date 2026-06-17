കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിച്ചിട്ടും വിദ്യാർഥികളെ കയറ്റാതെ സ്വകാര്യ ബസ്; വീഡിയോ വൈറൽ - THRISSUR PRIVATE BUS ISSUE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 17, 2026 at 12:54 PM IST
തൃശൂർ: സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ ബസിൽ കയറ്റാൻ വിസമ്മതിച്ച് പ്രൈവറ്റ് ബസ് കണ്ടക്ടർ. തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് സംഭവം. വിദ്യാർഥി കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിച്ചിട്ടും കണ്ടക്ടർ ബസിൽ കയറ്റാൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോ വൈറലായതോടെ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്.
ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ സ്വകാര്യ ബസിനരികിൽ വരിയായി കാത്തുനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കുട്ടികളെ മാത്രം കയറ്റിയ കണ്ടക്ടർ കൂടുതൽ പേരെ കയറ്റുന്നത് നടക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാർഥികളോട് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. സംഭവത്തിനിടെ കണ്ടക്ടറോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വനിതയും രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് വനിതകൾക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്രാപദ്ധതിയായ പ്രിയദർശിനി നടപ്പാക്കിയതിന് പിന്നാലെ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളും സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയുള്ള പ്രതിഷേധച്ചുവടുവയ്പ്പാണ് വിദ്യാർഥികളോടുള്ള ഈ കടുംപിടിത്തത്തിന് പിന്നിലെന്നും ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട്. നേരം ഇരുട്ടുന്നതിന് മുൻപ് വീട്ടിലെത്താനുള്ള സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ശ്രമത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും ബസ് ജീവനക്കാരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളെന്നും വിലയിരുത്തലുകൾ ഉയരുകയാണ്.
തൃശൂർ: സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളെ ബസിൽ കയറ്റാൻ വിസമ്മതിച്ച് പ്രൈവറ്റ് ബസ് കണ്ടക്ടർ. തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് സംഭവം. വിദ്യാർഥി കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിച്ചിട്ടും കണ്ടക്ടർ ബസിൽ കയറ്റാൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോ വൈറലായതോടെ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്.
ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾ സ്വകാര്യ ബസിനരികിൽ വരിയായി കാത്തുനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കുട്ടികളെ മാത്രം കയറ്റിയ കണ്ടക്ടർ കൂടുതൽ പേരെ കയറ്റുന്നത് നടക്കില്ലെന്ന് വിദ്യാർഥികളോട് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. സംഭവത്തിനിടെ കണ്ടക്ടറോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വനിതയും രംഗത്ത് വരുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് വനിതകൾക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്രാപദ്ധതിയായ പ്രിയദർശിനി നടപ്പാക്കിയതിന് പിന്നാലെ സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളും സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയുള്ള പ്രതിഷേധച്ചുവടുവയ്പ്പാണ് വിദ്യാർഥികളോടുള്ള ഈ കടുംപിടിത്തത്തിന് പിന്നിലെന്നും ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട്. നേരം ഇരുട്ടുന്നതിന് മുൻപ് വീട്ടിലെത്താനുള്ള സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളുടെ ശ്രമത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും ബസ് ജീവനക്കാരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങളെന്നും വിലയിരുത്തലുകൾ ഉയരുകയാണ്.