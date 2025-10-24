ETV Bharat / Videos

തൊട്ടുമുന്നില്‍ ചോക്ലേറ്റുമായി രാഷ്ട്രപതി; അമ്പരപ്പ് മാറാതെ കോട്ടയം കുമരകത്തെ ചന്തക്കവലക്കാര്‍ - PRESIDENT GREET PEOPLES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 24, 2025 at 4:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ടയം: അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ ആ നീക്കം. ഒരു ദിവസത്തെ കോട്ടയം സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു കുമരകത്തിന്‍റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് കോട്ടയത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാഹന വ്യൂഹം വരുന്നത് കാണാന്‍ സാമാന്യം വലിയ ജനക്കൂട്ടം പ്രത്യേകിച്ചും സമീപത്തുള്ള സ്കൂള്‍ കുട്ടികളടക്കമുള്ളവര്‍ ഇല്ലിക്കൽ ചന്തക്കവലയില്‍ കാത്തു നില്‍പ്പുണ്ടായിരുന്നു. 

രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കണ്ണില്‍പ്പെട്ടതും കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കമുള്ള ജനക്കൂട്ടം ആര്‍ത്തു വിളിച്ചു. മൂന്ന് അകമ്പടി വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പിറകിലായി എത്തിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കാര്‍ പതുക്കെ നിന്നു. ഏവരേയും അമ്പരപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രപതി കാറില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. കുട്ടികള്‍ക്കും കാത്തു നിന്നവര്‍ക്കുമരികിലേക്കെത്തി. 

കാത്തു നിന്ന കുട്ടികള്‍ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈകൊടുക്കാന്‍ മുന്നോട്ടാഞ്ഞു. സുരക്ഷാ ഭടന്മാര്‍ മതിലു തീര്‍ക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്നപ്പോള്‍ വിലക്കി പ്രഥമ വനിത കുട്ടികള്‍ക്കടുത്തേക്ക്. കാത്തു നിന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ചോക്ക്ലേറ്റ് സമ്മാനിച്ചാണ് പ്രഥമ വനിത ഏവരേയും അമ്പരപ്പിച്ചത്. ചന്തക്കവലയിലെ നാട്ടുകാര്‍ക്കും കച്ചവടക്കാര്‍ക്കുമൊക്കെ ഇതൊരു പുതിയൊരനുഭവമായിരുന്നു.

ഹൃസ്വ സമയത്തേക്കുള്ള സന്ദർശനമായിരുന്നെങ്കിലും കോട്ടയത്തിൻ്റെ തനിമയും, കായൽ ഭംഗിയുമെല്ലാം ആവോളമാസ്വദിച്ച ശേഷമാണ് രാഷ്ട്രപതി കൊച്ചിലേക്ക് യാത്രയായത്. വ്യാഴാഴ്‌ച കുമരകം താജ് ഹോട്ടലിലായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി രാത്രി തങ്ങിയത്. 

വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലെ കുമരകത്തിൻ്റെയും, കായലിൻ്റെയും ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതി സമയം കണ്ടെത്തി. രാവിലെ 10 ഓടെ താജ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നു കോട്ടയത്തേക്കുള്ള കാർ യാത്രയ്ക്കിടെയാണ്  രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു കുമരകം ചന്തക്കവലയിൽ ഇറങ്ങിയത്. നിന്നിരുന്ന സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാനും രാഷ്ട്രപതി സമയം കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് അക്ഷര നഗരിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു കോട്ടയം പൊലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും കൊച്ചിക്ക് യാത്രയായി. 

കോട്ടയം: അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ ആ നീക്കം. ഒരു ദിവസത്തെ കോട്ടയം സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മു കുമരകത്തിന്‍റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച് കോട്ടയത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാഹന വ്യൂഹം വരുന്നത് കാണാന്‍ സാമാന്യം വലിയ ജനക്കൂട്ടം പ്രത്യേകിച്ചും സമീപത്തുള്ള സ്കൂള്‍ കുട്ടികളടക്കമുള്ളവര്‍ ഇല്ലിക്കൽ ചന്തക്കവലയില്‍ കാത്തു നില്‍പ്പുണ്ടായിരുന്നു. 

രാഷ്ട്രപതിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കണ്ണില്‍പ്പെട്ടതും കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കമുള്ള ജനക്കൂട്ടം ആര്‍ത്തു വിളിച്ചു. മൂന്ന് അകമ്പടി വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പിറകിലായി എത്തിയ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കാര്‍ പതുക്കെ നിന്നു. ഏവരേയും അമ്പരപ്പിച്ച് രാഷ്ട്രപതി കാറില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി. കുട്ടികള്‍ക്കും കാത്തു നിന്നവര്‍ക്കുമരികിലേക്കെത്തി. 

കാത്തു നിന്ന കുട്ടികള്‍ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈകൊടുക്കാന്‍ മുന്നോട്ടാഞ്ഞു. സുരക്ഷാ ഭടന്മാര്‍ മതിലു തീര്‍ക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്നപ്പോള്‍ വിലക്കി പ്രഥമ വനിത കുട്ടികള്‍ക്കടുത്തേക്ക്. കാത്തു നിന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ചോക്ക്ലേറ്റ് സമ്മാനിച്ചാണ് പ്രഥമ വനിത ഏവരേയും അമ്പരപ്പിച്ചത്. ചന്തക്കവലയിലെ നാട്ടുകാര്‍ക്കും കച്ചവടക്കാര്‍ക്കുമൊക്കെ ഇതൊരു പുതിയൊരനുഭവമായിരുന്നു.

ഹൃസ്വ സമയത്തേക്കുള്ള സന്ദർശനമായിരുന്നെങ്കിലും കോട്ടയത്തിൻ്റെ തനിമയും, കായൽ ഭംഗിയുമെല്ലാം ആവോളമാസ്വദിച്ച ശേഷമാണ് രാഷ്ട്രപതി കൊച്ചിലേക്ക് യാത്രയായത്. വ്യാഴാഴ്‌ച കുമരകം താജ് ഹോട്ടലിലായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി രാത്രി തങ്ങിയത്. 

വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലെ കുമരകത്തിൻ്റെയും, കായലിൻ്റെയും ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതി സമയം കണ്ടെത്തി. രാവിലെ 10 ഓടെ താജ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നു കോട്ടയത്തേക്കുള്ള കാർ യാത്രയ്ക്കിടെയാണ്  രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു കുമരകം ചന്തക്കവലയിൽ ഇറങ്ങിയത്. നിന്നിരുന്ന സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വിതരണം ചെയ്യാനും രാഷ്ട്രപതി സമയം കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് അക്ഷര നഗരിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു കോട്ടയം പൊലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും കൊച്ചിക്ക് യാത്രയായി. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DROUPADI MURMU
KOTTAYAM
KUMARAKOM
FIRST PRESIDENT VISIT
PRESIDENT GREET PEOPLES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Kerala Team

...view details

റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിൾ

PRESIDENTS SABARIMALA VISIT DROUPADI MURMU SABARIMALA helicopters tire traped in concrete

രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ടയർ കോണ്‍ക്രീറ്റില്‍ താഴ്‌ന്നു; പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും ചേർന്ന് തള്ളി നീക്കി

October 22, 2025 at 10:54 AM IST
WILD ELEPHANT WILD ELEPHANT KABALI Tourists MALAKAPPARA

കബാലിയെ കലിപ്പിലാക്കി വിനോദസഞ്ചാരികള്‍; വാഹനം ഇടിപ്പിച്ച് പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം, വീഡിയോ

October 21, 2025 at 2:28 PM IST
Thrissur Puthukkad bike accident kerala police vehicle accident

വഴിയാത്രക്കാരിയെ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിച്ച് നിർത്താതെ പോയ സംഭവം; ബൈക്ക് യാത്രികനെ വീട്ടിലെത്തി കയ്യോടെ പൊക്കി പൊലീസ്

October 21, 2025 at 1:43 PM IST
ASMABI COLLEGE STUDENT CLASH KAIPPAMANGALAM ASMABI COLLEGE K SUDHAKARAN KSU

'മൂന്നുപേരുടെ എങ്കിലും കാലുപൊളിക്കണം'; അസ്‌മാബി കോളജ് സംഘർഷത്തിൽ അക്രമത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് കെ സുധാകരൻ

October 21, 2025 at 1:04 PM IST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.