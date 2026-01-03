വൺവേയിലൂടെ പാഞ്ഞെത്തി; നിയമം തെറ്റിച്ച ബസ് തടഞ്ഞു, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ക്രൂരമര്ദനം - POLICE ATTACKED BY DEVOTEES
Published : January 3, 2026 at 8:12 PM IST
തൃശൂര്: ഗുരുവായൂരിൽ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിച്ച സ്പെഷൽ പൊലിസ് ഓഫിസർക്ക് ക്രൂരമർദനം. വൺവേ തെറ്റിച്ചെത്തിയ തീർഥാടക സംഘത്തെ തടഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്നാണ് മര്ദനമേറ്റത്. വട്ടേക്കാട് കോന്നേടത്ത് സ്വദേശിയായ സ്പെഷ്യൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ഹരീഷിനാണ് മർദ്ദനമേറ്റത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ ഗുരുവായൂർ മഞ്ജുളാൽ ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു സംഭവം. ശബരിമല ദർശനം കഴിഞ്ഞെത്തി തമിഴ്നാട് ബസ് വൺവേ തെറ്റിച്ചതോടെ ഹരീഷ് ചോദ്യം ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് വന്നു. മേൽപ്പാലമിറങ്ങി ഇടത്തോട്ട് തിരിയേണ്ട ബസ് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞതോടെ ഹരീഷ് ബസ് തടഞ്ഞ് ഇടത്തോട്ട് തിരിയാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. എന്നാൽ നിർദേശം പാലിക്കാതെ ഡ്രൈവർ വാഹനം മുന്നോട്ട് എടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ബസ് നിർത്താനായി ഹരീഷ് പുറകെ ഓടി കൈകൊണ്ട് ബസില് അടിച്ചു. ബസിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് പൊട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതോടെ ബസിലുണ്ടായിരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളും ഡ്രൈവറും പുറത്തിറങ്ങി ഹരീഷിനെ ക്രൂരമായി റോഡിലിട്ട് മർദിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഹരീഷിനെ ദേവസ്വം മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നിലവില് ചികിത്സയിലാണ് അദ്ദേഹം. ബസ് ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
