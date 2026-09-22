അട്ടപ്പാടി ഉൾവനത്തിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷി; പൂർണമായും നശിപ്പിച്ച് പൊലീസും ഡാൻസാഫ് സംഘവും
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Published : September 22, 2026 at 8:49 PM IST
പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടി പുതൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പൊട്ടിക്കൽ ആദിവാസി ഊരിന് മുകളിലെ ഉൾവനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷി കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു. പക്വയി മലയിൽ 42 തടങ്ങളിലായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന അഞ്ചര മാസം പ്രായമുള്ള 624 കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് പൊലീസ് സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. അഗളി എസ്ഐ അർഷാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഗളി സബ് ഡിവിഷൻ ഡാൻസാഫ് സംഘവും പുതൂർ പൊലീസും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഉൾവനത്തിലെ പക്വയി മല കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ടെത്തിയ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ പൊലീസ് സംഘം പൂർണമായും നശിപ്പിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ പ്രതികളെ ആരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഞ്ചാവ് കൃഷിക്ക് പിന്നിലും സ്ഥലത്ത് കൃഷി നടത്തിയത് ആരാണെന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ പുതൂർ പൊലീസ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഉൾവന മേഖലകളിൽ അനധികൃതമായി നടത്തുന്ന കഞ്ചാവ് കൃഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരിക്കെതിരെ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും പൊലീസ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നമെന്നും അറിയിച്ചു.
പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടി പുതൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പൊട്ടിക്കൽ ആദിവാസി ഊരിന് മുകളിലെ ഉൾവനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൻതോതിൽ കഞ്ചാവ് കൃഷി കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു. പക്വയി മലയിൽ 42 തടങ്ങളിലായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന അഞ്ചര മാസം പ്രായമുള്ള 624 കഞ്ചാവ് ചെടികളാണ് പൊലീസ് സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. അഗളി എസ്ഐ അർഷാദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഗളി സബ് ഡിവിഷൻ ഡാൻസാഫ് സംഘവും പുതൂർ പൊലീസും ചേർന്നാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഉൾവനത്തിലെ പക്വയി മല കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ടെത്തിയ കഞ്ചാവ് ചെടികൾ പൊലീസ് സംഘം പൂർണമായും നശിപ്പിച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ പ്രതികളെ ആരെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഞ്ചാവ് കൃഷിക്ക് പിന്നിലും സ്ഥലത്ത് കൃഷി നടത്തിയത് ആരാണെന്നും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ പുതൂർ പൊലീസ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ഉൾവന മേഖലകളിൽ അനധികൃതമായി നടത്തുന്ന കഞ്ചാവ് കൃഷി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരിക്കെതിരെ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും പൊലീസ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നമെന്നും അറിയിച്ചു.